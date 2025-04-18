Зеленський: треба бути відвертою сволотою, щоб вдарити по Харкову у Страсну п'ятницю

Росіяни сьогодні, 18 квітня, завдали ударів крилатими ракетами "Іскандер" по Харкову. Треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб таке робити у Страсну п'ятницю.

"Зараз у Харкові ще тривають роботи після удару російських ракет. Попередньо це були крилаті ракети "Іскандери". Одна з ракет розірвалась у повітрі просто над спальним районом, інша влучила по території підприємства поруч із житловою забудовою", - написав Зеленський.

Він зазначив, що в результаті удару пошкоджені звичайні житлові будинки, багато постраждалих - більше сотні людей. За його словами, усі вони живуть своїм життям у власній країні у своєму місті, і це робить їх мішенню для російських ракет.

"Треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту - у Страсну пʼятницю, напередодні Великодня. І коли ми звертаємось до партнерів, передусім до Сполучених Штатів, по системи Patriot і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла - від крилатих ракет, від балістики, - ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ", - наголосив президент.

Він зазначив, що не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь - менше.

"І це по-християнськи - допомогти. Особливо коли є така можливість - допомогти. І не має бути такого, що якийсь терорист чомусь може уникати наслідків, хоча так само знищує життя, як і інший. Росія заслуговує щонайменше на жорсткі санкції, які є відплатою за все те, що вона робить", - підкреслив Зеленський.

Президент нагадав, що сьогодні Україна розширила санкції ще на майже сотню фізичних та юридичних осіб, більшість із яких залучена до виробництва, в тому числі таких ракет "Іскандерів". Багато із цих субʼєктів російські, але також є й з Китаю.

"Ми будемо працювати з партнерами й надалі, щоб наші санкції були синхронізовані. Кожен, хто працює на вбивства та затягування війни, має за це відповідати. І я дякую всім у світі, хто підтримує таку позицію", - додав глава держави.