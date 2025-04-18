Зеленський продовжив мобілізацію і воєнний стан в Україні: на який термін

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карти законопроєктів №13172 та №13173.

Глава держави підписав обидва документи у п'ятницю, 18 квітня.

Згідно з законопроєктами, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили з 9 травня 2025 року на 90 днів, тобто до 6 серпня.

Це було вже 15-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації 15 квітня. Наступного дня парламент проголосував за документи.

Що змінюється під час воєнного стану

Воєнний стан дає владі право запроваджувати особливі обмеження. Під час його дії можуть заборонити вільно пересуватись територією країни, а також обмежити рух транспорту - як для громадян України, так і для іноземців.

Крім того, держава може запровадити трудову повинність або обов'язкові суспільно корисні роботи для окремих категорій населення. Також дозволяється примусове відчуження майна для потреб армії.

На час воєнного стану допускається: