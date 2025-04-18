Ще не угода про надра. Що Україна підписала з США і який наступний крок

Україна та США активізували переговори щодо Угоди про надра, а точніше – про створення спільного Фонду інвестицій. Поки готується текст детальної угоди, сторони підписали Меморандум про наміри .

Який зміст цього документу та до чого він зобов’язує українську сторону – у матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Що передбачає Меморандум щодо майбутньої Угоди про надра?

Які зобов’язання бере на себе Україна, підписавши цей документ?

Які дедлайни переговорів щодо підписання Угоди визначає Меморандум?

Чи будуть США зважати на євроінтеграційни курс та борги України перед іншими кредиторами?

Про що партнери не згадали в тексті Меморандуму?

Увечері 17 квітня віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко разом із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписали документ, який називається "Меморандум про намір між урядом США та урядом України щодо завершення офіційної Угоди про економічне партнерство та Фонд інвестицій у відбудову".

Зранку 18 квітня Міністерство економіки опублікувало текст Меморандуму.

Цей документ має рамковий та організаційний характер, він визначає особливості процесу підготовки тексту Угоди, тому він не передбачає зобов’язань сторін щодо копалин або інших економічних дій.

Чіткі часові рамки подальших переговорів

У Меморандумі зазначається, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наступного тижня (з 21 квітня) має відвідати Вашингтон та зустрітися із міністром Скоттом Бессентом для того, щоб "надати підтримку на найвищому рівні для завершення технічних обговорень умов Угоди".

Меморандум також визначає, що переговорні команди США та України мають надати до 26 квітня звіт про прогрес на шляху до укладання Угоди. До цієї дати мають бути завершені обговорення, щоб Угода була підписана якомога швидше. В останньому пункті Меморандуму вказано, що сторони підтверджують намір якомога швидше завершити підготовку необхідних документів для офіційного укладення Угоди.

Фото: Міністр економіки України Юлія Свириденко підписує Меморандум щодо Угоди про надра (Прес-служба Мінекономіки)

Врахування євроінтеграційного курсу України

Важливим політичним аспектом документу є те, що США поважають намір України уникнути конфлікту положень майбутньої Угоди та зобов’язань нашої країни, які були взяті в рамках процесу вступу в ЄС.

З економічної точки зору важливо, що американська сторона визнає раніше взяті фінансові зобов’язання Києва перед іншими кредиторами. Цим пунктом, наприклад, враховуються існуючі борги України перед МВФ, країнами ЄС, Канадою, Світовим банком та іншими фінансовими інституціями.

Визнання ролі США та України

Перший пункт Меморандуму визначає, що США надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні з початку повномасштабної війни. Також сторони визнають внесок України у зміцнення миру та безпеки шляхом добровільної відмови від ядерної зброї у 1990-х роках.

Про що буде майбутня Угода зі США

У Меморандумі вказується, що американська сторона бажає разом з українською стороною інвестувати у "вільну, суверенну і безпечну Україну та прагнуть тривалого миру і міцного партнерства". Сторони мають намір створити Фонд для відбудови як частину економічного партнерства між двома країнами.

Згадка про попередні переговори

В документі звертається увага, що 11-12 квітня американська та українська сторона провела попередні продуктивні технічні переговори у Вашингтоні. Після них Скотт Бессент заявив, що сторони дуже близькі до підписання Угоди.

16 квітня агентство Bloomberg повідомило, що США пом’якшили свої фінансові вимоги до України. Адміністрація Дональда Трампа знизила оцінку своєї допомоги Україні у війні із попередніх 300 до 100 млрд доларів. Ця цифра вже є близькою до оцінки українського уряду, яка, за даними Bloomberg, становить 90 млрд доларів допомоги Вашингтону. США наполягають, що розмір вже наданої допомоги був зарахований як їх частка у майбутній інвестиційний фонд.

В цей же день заступник міністра економіки Тарас Качка повідомив, що наступний раунд переговорів запланований на 24 квітня.

Під час прес-брифінгу 17 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч 11-12 квітня була "продуктивна і позитивна" і "сторони йшли на зустріч одна одній". Зеленський повідомив, що поки йде процес розробки тексту детальної міжнародної угоди, спочатку США запропонували підписати Меморандум про наміри. Україна позитивно та конструктивно поставилася до цієї ідеї. Зеленський оцінив підписання Меморандуму як перший крок на шляху до підписання більш масштабної економічної угоди.

Зеленський зазначив, що питання газотранспортної системи не включене в текст угоди, США не наполягають на цьому. Україна продовжує відстоювати позицію про неможливість транспортування російського газу.

Фото: Міністр фінансів США Скотт Бессенти підписує Меморандум щодо Угоди про надра в режимі online (прес-служба Мінекономіки)

Які положення не згадуються у Меморандумі

В меморандумі не зазначена сума допомоги, яку надали США для України за період з 2022 року. Також у меморандумі відсутнє будь-яке згадування про гарантії безпеки для України. В документі лише зазначено, що "США та Україна бажають міцного миру в Україні та міцного партнерства між їхніми народами та урядами".

Також не зрозуміло, чи буде зняте застереження української сторони щодо обмежень інвестування в Україну з боку ЄС. Раніше умови співпраці, які пропонували у Вашингтоні надавали преференції для американських інвесторів. В Україні і в ЄС вважали це несумісним з законодавством ЄС і неприйнятними для Києва.

Перша спроба підписати угоду не вдалась

Україна і США мали підписати рамкову угоду про надра наприкінці лютого 2025 року, але цього не сталося через суперечку між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Суперечка виникла через те, що в першому проекті угоди пропонувалося створити Інвестиційний фонд відбудови, 50% внесків якого має робити Україна зі своїх майбутніх податків від видобутку корисних копалин. Фінансові зобов'язання США не були детально прописані. Фонд мав спрямовувати кошти у відбудову України принаймні раз на рік (всі інші інвестиції могли здійснюватися не обов'язково в Україну).