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Зона ураження - кілометри квадратні. У Харкові вже майже 100 постраждалих

Харків, П'ятниця 18 квітня 2025 13:11
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Зона ураження - кілометри квадратні. У Харкові вже майже 100 постраждалих Фото: у Харкові 98 людей постраждали через обстріл РФ 18 квітня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові знову істотно зросла кількість постраждалих через ракетну атаку РФ зранку, 18 квітня. Вже 98 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова

"Кількість постраждалих продовжує зростати", - розповів він.

За словми мера, вже 98 мирних мешканців Харкова постраждали внаслідок вранішнього обстрілу міста.

Що відомо про жертву та постраждалих

За даними Терехова, один чоловік загинув у власній квартирі, ще 98 людей отримали поранення.

"Четверо з них перебувають у тяжкому стані в лікарні. Серед постраждалих також шестеро дітей", - зазначив він.

Наслідки ракетної атаки РФ на Харків

Мер не приховує, наслідки ранкових обстрілів жахливі.

"Зона ураження - кілометри квадратні. На першій локації в мікрорайоні вибило всі вікна. Постраждали 21 багатоквартирний будинок, дві школи, два дитсадки та центр дитячої творчості. У багатьох квартирах - суцільні руїни", - констатував він.

Зона ураження - кілометри квадратні. У Харкові вже майже 100 постраждалих

На другій локації горів цех заводу, уламки та вибухова хвиля зачепили понад 40 приватних домоволодінь.

"Загальна кількість вибитих вікон перевищує 5 тисяч, і обстеження ще тривають - ми виявляємо нові пошкодження щогодини. Комунікації - в робочому стані", - додав Терехов.

Балістична атака на Харків

Уранці 18 квітня, близько 5-ї години, коли місто ще спало, російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Під прицілом опинився Основ’янський район.

Окупанти випустили три балістичні ракети типу "Іскандер" по житлових кварталах. Як і в нещодавніх атаках на Кривий Ріг та Суми, одна з ракет вибухнула в повітрі - така тактика дозволяє окупантам вразити більшу площу та спричинити більше руйнувань і поранень.

Спочатку повідомлялось, що внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 60 людей. Серед них - четверо дівчаток віком 3, 4, 14 і 16 років та 17-річний хлопець. На жаль, одна людина загинула - 79-річний чоловік. Пізніше кількість поранених в Харкові зросла до 74, потім - до 82 і до 87.

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