Зона ураження - кілометри квадратні. У Харкові вже майже 100 постраждалих

У Харкові знову істотно зросла кількість постраждалих через ракетну атаку РФ зранку, 18 квітня. Вже 98 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова

"Кількість постраждалих продовжує зростати", - розповів він.

За словми мера, вже 98 мирних мешканців Харкова постраждали внаслідок вранішнього обстрілу міста.

Що відомо про жертву та постраждалих

За даними Терехова, один чоловік загинув у власній квартирі, ще 98 людей отримали поранення.

"Четверо з них перебувають у тяжкому стані в лікарні. Серед постраждалих також шестеро дітей", - зазначив він.

Наслідки ракетної атаки РФ на Харків

Мер не приховує, наслідки ранкових обстрілів жахливі.

"Зона ураження - кілометри квадратні. На першій локації в мікрорайоні вибило всі вікна. Постраждали 21 багатоквартирний будинок, дві школи, два дитсадки та центр дитячої творчості. У багатьох квартирах - суцільні руїни", - констатував він.

На другій локації горів цех заводу, уламки та вибухова хвиля зачепили понад 40 приватних домоволодінь.

"Загальна кількість вибитих вікон перевищує 5 тисяч, і обстеження ще тривають - ми виявляємо нові пошкодження щогодини. Комунікації - в робочому стані", - додав Терехов.