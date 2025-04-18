Зона ураження - кілометри квадратні. У Харкові вже майже 100 постраждалих
У Харкові знову істотно зросла кількість постраждалих через ракетну атаку РФ зранку, 18 квітня. Вже 98 постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова
"Кількість постраждалих продовжує зростати", - розповів він.
За словми мера, вже 98 мирних мешканців Харкова постраждали внаслідок вранішнього обстрілу міста.
Що відомо про жертву та постраждалих
За даними Терехова, один чоловік загинув у власній квартирі, ще 98 людей отримали поранення.
"Четверо з них перебувають у тяжкому стані в лікарні. Серед постраждалих також шестеро дітей", - зазначив він.
Наслідки ракетної атаки РФ на Харків
Мер не приховує, наслідки ранкових обстрілів жахливі.
"Зона ураження - кілометри квадратні. На першій локації в мікрорайоні вибило всі вікна. Постраждали 21 багатоквартирний будинок, дві школи, два дитсадки та центр дитячої творчості. У багатьох квартирах - суцільні руїни", - констатував він.
На другій локації горів цех заводу, уламки та вибухова хвиля зачепили понад 40 приватних домоволодінь.
"Загальна кількість вибитих вікон перевищує 5 тисяч, і обстеження ще тривають - ми виявляємо нові пошкодження щогодини. Комунікації - в робочому стані", - додав Терехов.
Балістична атака на Харків
Уранці 18 квітня, близько 5-ї години, коли місто ще спало, російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Під прицілом опинився Основ’янський район.
Окупанти випустили три балістичні ракети типу "Іскандер" по житлових кварталах. Як і в нещодавніх атаках на Кривий Ріг та Суми, одна з ракет вибухнула в повітрі - така тактика дозволяє окупантам вразити більшу площу та спричинити більше руйнувань і поранень.
Спочатку повідомлялось, що внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 60 людей. Серед них - четверо дівчаток віком 3, 4, 14 і 16 років та 17-річний хлопець. На жаль, одна людина загинула - 79-річний чоловік. Пізніше кількість поранених в Харкові зросла до 74, потім - до 82 і до 87.
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