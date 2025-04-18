Відповідь на постачання зброї РФ? Зеленський вдарив санкціями по компаніях Китаю

Україна ввела санкції проти трьох компаній Китаю. Це сталося після того, як стало відомо про постачання китайської зброї Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Володимира Зеленського.

Як зазначено в указі, Міністерству закордонних справ було доручено обговорити можливість запровадження аналогічних санкцій із компетентними органами Євросоюзу, США та інших держав.

Згідно з указом глави української держави, санкції було введено проти:

Постачання китайської зброї в Росію

Нагадаємо, вчора, 17 квітня, президент України Володимир Зеленський розповів, що Китай допомагає Росії зброєю. Зокрема, є інформація про постачання пороху та артилерії.

Також, за словами глави держави, представники КНР займаються виробництвом зброї на території Росії.

Спікер Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, реагуючи на таку заяву президента України, назвав його слова "безпідставними".

При цьому нещодавно два китайці, які воювали на боці Росії, потрапили в полон ЗСУ. Вони запевняли, що не підписали контракт зі ЗС РФ, але на фронт вирушати не хотіли.

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