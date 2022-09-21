У Раді представили держбюджет на 2023 рік. Парламент "взяв до відома" документ

"Це перша стадія, яка відбувається без голосування у Раді", - повідомив він.

Железняк також процитував міністра фінансів Сергія Марченко, який заявив на презентації бюджету, що "ми маємо бути стримані".

За його даними, тепер до 1 жовтня народні депутати мають подати свої пропозиції (правки). Далі у перший тиждень жовтня має відбутися голосування у першому читанні.

"Для прискорення діалогу з міжнародними партнерами, планується також по скороченій процедурі пройти і підготовку до другого етапу та остаточно прийняти бюджет 2023 року в цілому на третьому тижні жовтня", - повідомив Железняк.

Основні параметри проекту держбюджету-2023 року

Прожитковий мінімум та пенсії

Кабінет міністрів пропонує залишити у 2023 році без змін розмір прожиткового мінімуму, від якого залежить розмір зарплат бюджетників, пенсій та соціальних виплат. Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), складе 2093 гривні.

Мінімальна зарплата

Кабінет міністрів пропонує залишити у 2023 році без змін розмір мінімальної зарплати. Вона становитиме 6700 гривень. За прогнозом уряду, у 2023 році середня зарплата складе 18 508 гривень, реальна зросте на 1,0%.

Зарплати бюджетників

Кабінет міністрів України пропонує не підвищувати зарплати бюджетників у 2023 році. Не буде підвищення і до кінця поточного року.

Ціни в Україні

За прогнозом уряду, у 2023 році цінова динаміка на споживчому ринку буде формуватися під дією різноспрямованих чинників. У підсумку ціни в Україні зростуть на 30%.

Курс долара

Згідно з прогнозом уряду, середньорічний курс буде триматися в районі 42,2 гривні за долар. Але до кінця 2023 року він може піднятися до позначки в 50 гривень.

Більше грошей на оборону, менше на соціалку

Проект державного бюджету України на 2023 рік передбачає збільшення видатків на оборону. Натомість на охорону здоров'я та соціальний захист видатки зменшаться.

Видатки на оборону зростуть на 37,5% до 870,0 млрд гривень. Видатки на громадський порядок, безпеку та судову владу зменшаться на 1% до 287,7 млрд гривень.

Водночас видатки охорону здоров’я скоротяться на 10,3% до 173,7 млрд гривень, на духовний та фізичний розвиток - на 49,% до 10,6 млрд гривень, на освіту - на 10,3% до 64,6 млрд гривень, на соціальний захист та соціальне забезпечення - на 6,3% до 409,0 млрд гривень.

Доходи та видатки

У проект закладається загальна сума доходів в 1 трлн 279 млрд гривень, що на 17,6% менше, ніж в 2022 році (1 трлн 553 млрд гривень).

Згідно з проектом держбюджету, загальні витрати в 2023 році складуть 2 трлн 514 млрд гривень, що на 4,5% менше, ніж в 2022 році (2 трлн 633 млрд гривень).

Уряд очікує, що номінальний ВВП складе 6 трлн 399 млрд гривень, реальний ВВП зросте на 4,6%.

Державний борг

Кабінет міністрів пропонує встановити на кінець 2023 року граничний обсяг державного боргу в сумі 6 трлн 406 млрд гривень, що на 76% більше, ніж у 2022 році (3 трлн 645 млрд гривень). Держборг може перевищити 100% ВВП України.