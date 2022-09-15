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Появился текст госбюджета Украины на 2023 год: основные показатели

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Украина, Четверг 15 сентября 2022 14:51
Появился текст госбюджета Украины на 2023 год: основные показатели Фото: Кабмин подал в Раду проект госбюджета на 2023 год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Проект государственного бюджета Украина на 2023 год предусматривает небольшой экономический рост. Инфляция по-прежнему будет значительной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №8000.

В проект закладывается общая сумма доходов в 1 трлн 279 млрд гривен, что на 17,6% меньше, чем в 2022 году (1 трлн 553 млрд гривен).

Согласно проекту госбюджета, общие расходы в 2023 году составят 2 трлн 514 млрд гривен, что на 4,5% меньше, чем в 2022 году (2 трлн 633 млрд гривен).

Правительство ожидает, что номинальный ВВП составит 6 трлн 399 млрд гривен, реальный ВВП вырастет на 4,6%.

Правительство ожидает, что инфляция в Украине составит 30,1% в 2022 году и 30% в 2023 году.

Между тем, социальные расходы бюджета сокращены до 405 млрд гривен за счет снижения дотаций Пенсионному фонду на 20 млрд гривен.

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную раду проект госбюджета Украины на 2023 год, определив основным приоритетом сектор безопасности и обороны, на который выделяется более 1 триллиона гривен.

Ранее министр экономики - первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что текущие прогнозы по валовому внутреннему продукту в 2023 году варьируются от дальнейшего сокращения на 0,4% до роста на 15,5% после вероятного падения на 30-35% в этом году.

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Кабинет Министров Украины Госбюджет
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