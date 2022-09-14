Когда в Украине начнут расти зарплаты: прогноз правительства

Кабинет министров прогнозирует, что реальные зарплаты украинцев начнут расти уже в 2023 году. Однако в нынешнем году они упадут более чем на 17%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на макроэкономический прогноз, текст которого есть в распоряжении редакции.

Согласно макропрогнозу, в 2022 году средняя номинальная зарплата в Украине составит 14 025 гривен. Реальная зарплата (с учетом инфляции) упадет на 17,4%. При этом продуктивность труда снизится на 13,1%.

В 2023 году средняя зарплата составит 18 508 гривен, реальная вырастет на 1,0%. Продуктивность труда увеличится на 4,3%.

По прогнозу Кабмина, уровень безработицы по методологии Международной организации труда составит 27,9% в 2022 году и 28,2% в 2023 году.

Количество экономически занятого населения в возрасте 15-70 лет упадет в 2022 году до 12 млн человек (с 15,61 млн человек в 2021 году). В 2023 году эта цифра почти не изменится - 12,03 млн человек.

Правительство ожидает, что потребительская инфляция в 2022 в году составит 30,1%, в 2023 году - 30,0%.