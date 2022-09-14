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Расходы на Минсоцполитики в 2023 году сократят: на что потратят 400 млрд гривен

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Украина, Среда 14 сентября 2022 10:52
Расходы на Минсоцполитики в 2023 году сократят: на что потратят 400 млрд гривен Фото: Министерству социальной политики урежут расходы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует сократить расходы на Министерство социальной политики в 2023 году до 405 млрд гривен по сравнению с 425 млрд гривен в текущем году. Сокращение планируется за счет уменьшения дотаций Пенсионному фонду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета, который обнародовал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Согласно документу, самые большие статьи расходов через Минсоцполитики предусмотрены на социальную защиту детей и семьи - 27,3 млрд гривен. На социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, планируется потратить 66,6 млрд гривен, на поддержку малообеспеченных семей 72,9 млрд гривен.

На финансирование пенсий и покрытие дефицита Пенсионного фонда потратят 232,9 млрд гривен (в 2022 году - 252,9 млрд гривен).

Кроме того, в бюджете не предусмотрены отдельной строкой расходы на субсидии на оплату коммунальных услуг.

Согласно проекту госбюджета, общие расходы в 2023 году составят 2 трлн 514 млрд гривен, что на 4,5% меньше, чем в 2022 году (2 трлн 633 млрд гривен).

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что одними из главных приоритетов проекта госбюджета Украины на 2023 год стали социальные программы. По его словам, 35% от всех расходов будут составлять пенсии, субсидии и другие соцвыплаты.

Отметим, правительство ожидает, что инфляция в Украине составит 30,1% в 2022 году и 30% в 2023 году.

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