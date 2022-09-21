В Раде представили госбюджет на 2023 год. Парламент "принял к сведению" документ

В Верховной Раде прошла презентация проекта государственного бюджета Украины на 2023 год. Согласно процедуре, парламент принял документ "к сведению".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
"Это первая стадия, которая проходит без голосования в Раде", - сообщил он.
Железняк также процитировал министра финансов Сергея Марченко, который заявил на презентации бюджета, что "мы должны быть сдержанны".
По его данным, теперь до 1 октября народные депутаты должны представить свои предложения (правки). Далее в первую неделю октября должно состояться голосование в первом чтении.
"Для ускорения диалога с международными партнерами планируется также по сокращенной процедуре пройти и подготовку ко второму этапу и окончательно принять бюджет 2023 года в целом на третьей неделе октября", - сообщил Железняк.
Основные параметры проекта госбюджета-2023
Кабинет министров предлагает оставить в 2023 году без изменений размер прожиточного минимума, от которого зависит размер зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат. Размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия), составит 2093 гривны.
Кабмин хочет ставить в 2023 году прежний размер минимальной зарплаты. Она составит 6700 гривен. По прогнозу правительства, в 2023 году средняя зарплата составит 18508 гривен, реальная вырастет на 1,0%.
Правительство предлагает не повышать зарплаты бюджетников в 2023 году. Не будет повышения и до конца текущего года.
По прогнозу правительства, в 2023 году ценовая динамика на потребительском рынке будет формироваться под действием разнонаправленных факторов. В результате цены в Украине вырастут на 30%.
Согласно прогнозу правительства, среднегодовой курс будет держаться в районе 42,2 гривны за доллар. Но до конца 2023 года он может подняться до 50 гривен.
Проект государственного бюджета Украины на 2023 год предусматривает увеличение расходов на оборону. На здравоохранение и социальную защиту расходы уменьшатся.
Расходы на оборону возрастут на 37,5% до 870 млрд гривен. Расходы на общественный порядок, безопасность и судебную власть снизятся на 1% до 287,7 млрд гривен.
В то же время расходы на здравоохранение сократятся на 10,3% до 173,7 млрд гривен, на духовное и физическое развитие - на 49,% до 10,6 млрд гривен, на образование - на 10,3% до 64,6 млрд гривен, на социальную защиту и социальное обеспечение - на 6,3% до 409,0 млрд гривен.
В проект закладывается общая сумма доходов в 1 трлн 279 млрд гривен, что на 17,6% меньше, чем в 2022 году (1 трлн 553 млрд гривен).
Согласно проекту госбюджета, общие расходы в 2023 году составят 2 трлн 514 млрд гривен, что на 4,5% меньше, чем в 2022 году (2 трлн 633 млрд гривен).
Правительство ожидает, что номинальный ВВП составит 6 трлн 399 млрд гривен, реальный ВВП вырастет на 4,6%.
Кабинет министров предлагает установить на конец 2023 года предельный размер госдолга в сумме 6 трлн 406 млрд гривен, что на 76% больше, чем в 2022 году (3 трлн 645 млрд гривен). Госдолг может превысить 100% ВВП Украины.
Напомним, Кабинет министров планирует сократить расходы на Министерство социальной политики в 2023 году на 20 млрд гривен до 405 млрд гривен. Сокращение планируется за счет уменьшения дотаций Пенсионного фонда.
Также правительство планирует выделить в государственном бюджете на 2023 год на жилищные субсидии 37,9 млрд гривен, что на 9,2% меньше, чем в 2022 году.