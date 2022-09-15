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Зарплаты бюджетников в Украине заморозят на весь следующий год

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Украина, Четверг 15 сентября 2022 15:38
Зарплаты бюджетников в Украине заморозят на весь следующий год Фото: зарплаты бюджетников в Украине расти не будут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины предлагает не повышать зарплаты бюджетников в 2023 году. Не будет повышения и до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о государственном бюджете на 2023 (№8000).

Как отмечается в документе, минимальная зарплата в 2023 не изменится и составит 6 700 гривен. Размер должностного оклада работника i тарифного разряда Единой тарифной сетки с 1 января 2023 года составит 2 893 гривны.

Согласно законодательству, должностной оклад i тарифного разряда должен составлять 44,5% от минимальной зарплаты. Таким образом, в 2023 году он будет рассчитываться от минималки в 6 500 гривен. То есть правительство не планирует повышать зарплату бюджетникам и после того, как с 1 октября 2022 года минимальная зарплата вырастет до 6 700 гривен.

"С учетом требований статьи 51 Бюджетного кодекса Украины руководители бюджетных учреждений и государственных органов должны обеспечить содержание численности работников и выплате заработной платы в пределах расходов, предусмотренных в проекте государственного бюджета на 2023 год", - говорится в документе.

Кроме того, не будут повышаться оклады и работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов. Она будет рассчитываться из прожиточного минимума в 2 102 гривны.

Напомним, Кабинет Министров предлагает оставить в 2023 году без изменений размер прожиточного минимума, от которого зависит размер зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат, а также размер минимальной зарплаты.

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