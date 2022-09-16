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Госбюджет 2023 года: больше денег на оборону, меньше на социалку

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Украина, Пятница 16 сентября 2022 11:08
Госбюджет 2023 года: больше денег на оборону, меньше на социалку Фото: госбюджет 2023 года предусматривает уменьшение расходов на социалку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Проект Государственного бюджета Украины на 2023 год предусматривает увеличение расходов на оборону. На здравоохранение и социальную защиту расходы уменьшатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложения к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год ( №8000) .

Согласно документу, подготовленному Министерством финансов, расходы на оборону возрастут на 37,5% до 870,0 млрд гривен. Расходы на общественный порядок, безопасность и судебную власти снизятся на 1% до 287,7 млрд гривен.

В то же время расходы на здравоохранение сократятся на 10,3% до 173,7 млрд гривен, на духовное и физическое развитие - на 49,% до 10,6 млрд гривен, на образование - на 10,3% до 64,6 млрд гривен, на социальную защиту и социальное обеспечение - на 6,3% до 409,0 млрд гривен.

Госбюджет 2023 года: больше денег на оборону, меньше на социалку

Напомним, Кабинет министров планирует сократить расходы на Министерство социальной политики в 2023 году на 20 млрд гривен до 405 млрд гривен. Сокращение планируется за счет уменьшения дотаций Пенсионного фонда.

Также правительство планирует выделить в государственном бюджете на 2023 год на жилищные субсидии 37,9 млрд гривен, что на 9,2% меньше, чем в 2022 году.

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