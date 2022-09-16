Госбюджет 2023 года: больше денег на оборону, меньше на социалку

Проект Государственного бюджета Украины на 2023 год предусматривает увеличение расходов на оборону. На здравоохранение и социальную защиту расходы уменьшатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложения к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год ( №8000) .

Согласно документу, подготовленному Министерством финансов, расходы на оборону возрастут на 37,5% до 870,0 млрд гривен. Расходы на общественный порядок, безопасность и судебную власти снизятся на 1% до 287,7 млрд гривен.

В то же время расходы на здравоохранение сократятся на 10,3% до 173,7 млрд гривен, на духовное и физическое развитие - на 49,% до 10,6 млрд гривен, на образование - на 10,3% до 64,6 млрд гривен, на социальную защиту и социальное обеспечение - на 6,3% до 409,0 млрд гривен.