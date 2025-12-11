У Раді назвали ключові умови для проведення виборів під час війни

В Україні наразі немає жодних законодавчих ініціатив або навіть чернеток, які б регулювали проведення виборів під час війни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, розробка такого законодавства потребує широкого обговорення в парламенті, участі громадських організацій та уряду.

Корнієнко наголосив, що будь-які рішення мають ухвалюватися лише після спільної роботи всіх сторін.

"Щоб розпочати цей процес, нам потрібно сісти разом, поговорити і зрозуміти, куди рухатися в парламенті, розробляючи це законодавство", - каже він.

Він також підкреслив, що в Україні вибори не проводяться не через політичну волю влади, а через війну та постійні загрози від Росії. Шестирічний термін роботи нинішнього складу Ради - безпрецедентний, але ситуація зумовлена щоденними ракетними ударами та бойовими діями.

Корнієнко зауважив, що Україна залишається кандидатом у члени ЄС і має виконувати демократичні критерії, але для проведення виборів необхідна чітка безпекова рамка, яку мають забезпечити міжнародні партнери - насамперед США та країни ЄС.

"Це через війну, через російські ракети, щоденні дрони, через те, що росіяни сунуть на сході, на півдні. І це не через те, що ми не хочемо демократії. Ми кандидат в члени ЄС, ми маємо виконувати всі абсолютно критерії демократії копенгагенські, і ми над цим будемо працювати", - заявив він.

Серед ключових ризиків він назвав:

безпеку виборців за кордоном, які не повернуться в країну під обстрілами;

участь у виборах військових на фронті, яких налічується сотні тисяч;

можливість участі військових як кандидатів і механізм їхньої відпустки;

проблеми з реєстром виборців і потребу розширення повноважень ЦВК;

критерії безпеки для відкриття виборчих дільниць, особливо в прифронтових районах;

нові загрози від дронів, зокрема FPV, які можуть бити на десятки кілометрів.

За його словами, багато технічних напрацювань уже існують: у ЦВК працюють сім робочих груп, є чернетки і у парламенті. Але жоден з документів поки не готовий до розгляду в сесійній залі через ризик перетворення теми виборів на політичний конфлікт.

"В решті - я не заперечую. Якщо мова йде про негайні вимоги з боку партнерів, вони мають тоді їх забезпечувати в першу чергу безпековим компонентом", - підкреслив він.