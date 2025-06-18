Чи готується Рада до виборів після війни: пояснення Стефанчука

Україна готується до виборів після завершення воєнного стану, але це будуть не звичайні, а унікальні вибори, які потребуватимуть окремого закону.

"Нам дуже важливо, щоб в Україні відбулися вибори, але не такі "вибори", як вони відбуваються в Російській Федерації", - сказав Стефанчук.

За його словами, мета - забезпечити, аби вибори в Україні були визнані демократичними у світі. Він нагадав, що Росія вже давно перетворила виборчий процес на фарс, тоді як для України вибори - це фундамент демократії та суспільної легітимності.

"Це будуть унікальні вибори, яких в Україні ще не було. І вони не підпадають під жодні вибори, які визначені в Конституції. Тому що це не строкові і звичайно не дострокові вибори", - наголосив спікер парламенту.

Стефанчук пояснив, що офіційно обговорення нових правил уже ведеться на рівні парламентських комітетів, ЦВК та погоджувальної ради, але без публічного розголосу, щоб не створювати ілюзію передчасного старту кампанії.

Серед ключових викликів - участь військових на фронті, українців за кордоном, а також вирішення питання голосування на тимчасово окупованих територіях, якщо такі залишатимуться. Також актуальне питання - фінансування та залучення міжнародних спостерігачів.

"Ми не хочемо виносити це на політичний рівень. Тому що одразу почнеться: "завтра вибори!" - сказав Стефанчук.

Спікер додав, що після завершення воєнного стану планується ухвалення одноразового спеціального закону, який дозволить провести вибори й повернутися до звичайної процедури, визначеної Конституцією.

Також поки триває дискусія, які саме вибори відбудуться першими - президентські чи парламентські, та чи будуть вони проведені одночасно. Але, за словами Стефанчука, Конституція скоріш за все не дозволить поєднати ці кампанії.