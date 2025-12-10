Зеленський через тиск від США дав нардепам доручення щодо виборів в Україні
Український лідер Володимир Зеленський розповів, що очікує від народних депутатів пропозицій щодо виборів в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.
Президент зазначив, що сьогодні, 10 грудня, говорив із представниками українського парламенту. Він наголосив, що не допускатиме жодних спекуляцій проти України.
"Якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні - про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів", - підкреслив Зеленський.
Лідер країни зауважив, що очікує пропозицій від народних депутатів України щодо їхнього бачення з цього питання.
"Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде", - наголосив президент.
Вимога США щодо виборів
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico заявив, що в Україні слід провести президентські вибори. На його думку, українські чиновники використовують тему війни, щоб уникнути нових виборів. Він додав, що Україна "вже не є демократією", оскільки там давно не відбувалися вибори.
Згодом Зеленський заявив, про те, що він готовий до проведення президентських виборів. Крім того, він наголосив, що їх проведення залежить від двох ключових умов - безпеки та зміни законодавства.
Спікер Єврокомісії Анітта Хіппер у відповідь зазначила, що вибори можливі лише за умови, коли це дозволять обставини, адже Росія продовжує війну проти України.