В Раде назвали ключевые условия для проведения выборов во время войны

В Украине пока нет никаких законодательных инициатив или даже черновиков, которые бы регулировали проведение выборов во время войны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, разработка такого законодательства требует широкого обсуждения в парламенте, участия общественных организаций и правительства.

Корниенко отметил, что любые решения должны приниматься только после совместной работы всех сторон.

"Чтобы начать этот процесс, нам нужно сесть вместе, поговорить и понять, куда двигаться в парламенте, разрабатывая это законодательство", - говорит он.

Он также подчеркнул, что в Украине выборы не проводятся не из-за политической воли власти, а из-за войны и постоянных угроз от России. Шестилетний срок работы нынешнего состава Рады - беспрецедентный, но ситуация обусловлена ежедневными ракетными ударами и боевыми действиями.

Корниенко отметил, что Украина остается кандидатом в члены ЕС и должна выполнять демократические критерии, но для проведения выборов необходима четкая рамка безопасности, которую должны обеспечить международные партнеры - прежде всего США и страны ЕС.

"Это из-за войны, из-за российских ракет, ежедневных дронов, из-за того, что россияне суют на востоке, на юге. И это не из-за того, что мы не хотим демократии. Мы кандидат в члены ЕС, мы должны выполнять все абсолютно критерии демократии копенгагенские, и мы над этим будем работать", - заявил он.

Среди ключевых рисков он назвал:

безопасность избирателей за рубежом, которые не вернутся в страну под обстрелами;

участие в выборах военных на фронте, которых насчитывается сотни тысяч;

возможность участия военных как кандидатов и механизм их отпуска;

проблемы с реестром избирателей и необходимость расширения полномочий ЦИК;

критерии безопасности для открытия избирательных участков, особенно в прифронтовых районах;

новые угрозы от дронов, в частности FPV, которые могут бить на десятки километров.

По его словам, многие технические наработки уже существуют: в ЦИК работают семь рабочих групп, есть черновики и в парламенте. Но ни один из документов пока не готов к рассмотрению в сессионном зале из-за риска превращения темы выборов в политический конфликт.

"В остальном - я не возражаю. Если речь идет о немедленных требованиях со стороны партнеров, они должны тогда их обеспечивать в первую очередь компонентом безопасности", - подчеркнул он.