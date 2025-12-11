ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Раде назвали ключевые условия для проведения выборов во время войны

Украина, Четверг 11 декабря 2025 11:00
UA EN RU
В Раде назвали ключевые условия для проведения выборов во время войны Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине пока нет никаких законодательных инициатив или даже черновиков, которые бы регулировали проведение выборов во время войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, разработка такого законодательства требует широкого обсуждения в парламенте, участия общественных организаций и правительства.

Корниенко отметил, что любые решения должны приниматься только после совместной работы всех сторон.

"Чтобы начать этот процесс, нам нужно сесть вместе, поговорить и понять, куда двигаться в парламенте, разрабатывая это законодательство", - говорит он.

Он также подчеркнул, что в Украине выборы не проводятся не из-за политической воли власти, а из-за войны и постоянных угроз от России. Шестилетний срок работы нынешнего состава Рады - беспрецедентный, но ситуация обусловлена ежедневными ракетными ударами и боевыми действиями.

Корниенко отметил, что Украина остается кандидатом в члены ЕС и должна выполнять демократические критерии, но для проведения выборов необходима четкая рамка безопасности, которую должны обеспечить международные партнеры - прежде всего США и страны ЕС.

"Это из-за войны, из-за российских ракет, ежедневных дронов, из-за того, что россияне суют на востоке, на юге. И это не из-за того, что мы не хотим демократии. Мы кандидат в члены ЕС, мы должны выполнять все абсолютно критерии демократии копенгагенские, и мы над этим будем работать", - заявил он.

Среди ключевых рисков он назвал:

  • безопасность избирателей за рубежом, которые не вернутся в страну под обстрелами;
  • участие в выборах военных на фронте, которых насчитывается сотни тысяч;
  • возможность участия военных как кандидатов и механизм их отпуска;
  • проблемы с реестром избирателей и необходимость расширения полномочий ЦИК;
  • критерии безопасности для открытия избирательных участков, особенно в прифронтовых районах;
  • новые угрозы от дронов, в частности FPV, которые могут бить на десятки километров.

По его словам, многие технические наработки уже существуют: в ЦИК работают семь рабочих групп, есть черновики и в парламенте. Но ни один из документов пока не готов к рассмотрению в сессионном зале из-за риска превращения темы выборов в политический конфликт.

"В остальном - я не возражаю. Если речь идет о немедленных требованиях со стороны партнеров, они должны тогда их обеспечивать в первую очередь компонентом безопасности", - подчеркнул он.

Выборы в Украине: риски и перспективы

Проведение досрочных президентских и парламентских выборов во время военного положения в Украине остается теоретически возможным. В то же время ключевой проблемой является невозможность гарантировать безопасность избирателей из-за регулярных обстрелов по всей территории страны.

Напомним, очередные местные выборы должны были состояться 26 октября, однако из-за действия военного положения их проведение стало невозможным.

Ранее президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина технически готова к организации выборов, но они могут состояться только после полного прекращения огня.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина также заявил, что подготовка к избирательному процессу начнется сразу после завершения военного положения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине следует провести президентские выборы, обвинив украинские власти в затягивании процесса под предлогом войны. Он также заявил, что страна "уже не является демократией" из-за длительного отсутствия выборов.

После этого Зеленский заверил, что готов к участию в выборах и подчеркнул: их проведение возможно только при условии обеспечения безопасности и внесения соответствующих изменений в законодательство.

Наращивая Зеленский поручил народным депутатам наработать предложения относительно возможных механизмов проведения выборов в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Центральная избирательная комиссия Дональд Трамп Верховная рада
Новости
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений