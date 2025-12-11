В Раде назвали ключевые условия для проведения выборов во время войны
В Украине пока нет никаких законодательных инициатив или даже черновиков, которые бы регулировали проведение выборов во время войны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил в эфире национального телемарафона.
По его словам, разработка такого законодательства требует широкого обсуждения в парламенте, участия общественных организаций и правительства.
Корниенко отметил, что любые решения должны приниматься только после совместной работы всех сторон.
"Чтобы начать этот процесс, нам нужно сесть вместе, поговорить и понять, куда двигаться в парламенте, разрабатывая это законодательство", - говорит он.
Он также подчеркнул, что в Украине выборы не проводятся не из-за политической воли власти, а из-за войны и постоянных угроз от России. Шестилетний срок работы нынешнего состава Рады - беспрецедентный, но ситуация обусловлена ежедневными ракетными ударами и боевыми действиями.
Корниенко отметил, что Украина остается кандидатом в члены ЕС и должна выполнять демократические критерии, но для проведения выборов необходима четкая рамка безопасности, которую должны обеспечить международные партнеры - прежде всего США и страны ЕС.
"Это из-за войны, из-за российских ракет, ежедневных дронов, из-за того, что россияне суют на востоке, на юге. И это не из-за того, что мы не хотим демократии. Мы кандидат в члены ЕС, мы должны выполнять все абсолютно критерии демократии копенгагенские, и мы над этим будем работать", - заявил он.
Среди ключевых рисков он назвал:
- безопасность избирателей за рубежом, которые не вернутся в страну под обстрелами;
- участие в выборах военных на фронте, которых насчитывается сотни тысяч;
- возможность участия военных как кандидатов и механизм их отпуска;
- проблемы с реестром избирателей и необходимость расширения полномочий ЦИК;
- критерии безопасности для открытия избирательных участков, особенно в прифронтовых районах;
- новые угрозы от дронов, в частности FPV, которые могут бить на десятки километров.
По его словам, многие технические наработки уже существуют: в ЦИК работают семь рабочих групп, есть черновики и в парламенте. Но ни один из документов пока не готов к рассмотрению в сессионном зале из-за риска превращения темы выборов в политический конфликт.
"В остальном - я не возражаю. Если речь идет о немедленных требованиях со стороны партнеров, они должны тогда их обеспечивать в первую очередь компонентом безопасности", - подчеркнул он.
Выборы в Украине: риски и перспективы
Проведение досрочных президентских и парламентских выборов во время военного положения в Украине остается теоретически возможным. В то же время ключевой проблемой является невозможность гарантировать безопасность избирателей из-за регулярных обстрелов по всей территории страны.
Напомним, очередные местные выборы должны были состояться 26 октября, однако из-за действия военного положения их проведение стало невозможным.
Ранее президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина технически готова к организации выборов, но они могут состояться только после полного прекращения огня.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина также заявил, что подготовка к избирательному процессу начнется сразу после завершения военного положения.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине следует провести президентские выборы, обвинив украинские власти в затягивании процесса под предлогом войны. Он также заявил, что страна "уже не является демократией" из-за длительного отсутствия выборов.
После этого Зеленский заверил, что готов к участию в выборах и подчеркнул: их проведение возможно только при условии обеспечения безопасности и внесения соответствующих изменений в законодательство.
Наращивая Зеленский поручил народным депутатам наработать предложения относительно возможных механизмов проведения выборов в условиях войны.