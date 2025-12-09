Готовий йти: Зеленський назвав умови для виборів в Україні під час війни
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий брати участь у виборах, проте їх проведення залежить від двох ключових умов - безпеки та зміни законодавства.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив відповідаючи на питання журналістів.
За словами Зеленського, твердження про те, що влада "тримається за крісло" і через це нібито не закінчується війна, є абсолютно неадекватними. Він наголосив, що вибори можуть відбутися лише за умов гарантій безпеки для громадян.
"Щоб провести вибори є два питання - безпека, як це зробити під ударами, ракетами, друге - законодавча основа для легітимності проведення виборів", - зазначив президент.
Зеленський заявив, що звертається до США та європейських партнерів із проханням допомогти забезпечити умови для проведення голосування.
"Я готовий до виборів. Більше того - прошу США, можна разом з європейськими колегами, забезпечити безпеку для проведення виборів. Тоді протягом 60-90 днів Україна буде готова до їх проведення", - сказав він.
Президент також закликав народних депутатів підготувати законодавчі пропозиції щодо змін у законі про вибори під час воєнного стану. За його словами, він очікує відповідних напрацювань уже найближчим часом.
"Я завтра буду в Україні, чекаю пропозицій від партнерів і депутатів і готовий іти на вибори", - підсумував Зеленський.
Вимога Трампа
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico заявив, що в Україні слід провести президентські вибори. Він вважає, що українські чиновники використовують тему війни, щоб уникнути нових виборів, і стверджує, що Україна "вже не є демократією", оскільки там давно не відбувалися вибори.
Сам же Зеленський згодом заявив, про те, що він готовий до проведення президентських виборів.
Спікер Єврокомісії Анітта Хіппер у відповідь зазначила, що вибори можливі лише за умови, коли це дозволять обставини, адже Росія продовжує війну проти України.
Раніше ЗМІ оприлюднили початкову версію мирного плану США на 28 пунктів, де одним із пунктів передбачалося проведення виборів в Україні через 100 днів після завершення війни. Водночас російський диктатор Володимир Путін відмовляється укладати мирну угоду з Україною, посилаючись на "нелегітимність" президента Володимира Зеленського.
Проведення позачергових президентських і парламентських виборів під час воєнного стану в Україні теоретично можливе, проте організація голосування у таких умовах пов’язана з високими ризиками для політичної стабільності. Головна загроза - відсутність гарантій безпеки виборців через постійні обстріли на всій території країни.
Нагадаємо, що чергові місцеві вибори мали відбутися 26 жовтня, але через воєнний стан їх проведення стало неможливим. Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до виборів, однак вони можливі лише за повного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі.