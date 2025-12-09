Зеленський відповів Трампу на вимогу про вибори: завжди готовий

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що він готовий до проведення президентських виборів.

Як передає РБК-Україна , про це голова української держави сказав у коментарі La Repubblica .

Також він додав, що довіряє прем'єру Італії Джорджії Мелоні і розраховує, що вона допоможе Україні.

"Я готовий завжди", - підкреслив голова української держави.

Як пише видання, Зеленського запитали про вибори, коли він виходив із готелю в районі Паріолі, де президент зазвичай зупиняється під час візитів до Риму.

Вимога Трампа

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Politico заявив, що в Україні необхідно провести президентські вибори.

На думку американського лідера, тему війни українські чиновники використовують для того, щоби не проводити нові вибори.

Також Трамп вважає, що Україна "вже не є демократією", оскільки там давно не було виборів.

Спікер Єврокомісії Анітта Хіппер, коментуючи таку заяву, наголосила, що Росія продовжує війну проти України. І вибори можливі лише тоді, коли "дозволять умови".

До речі, раніше ЗМІ оприлюднили початкову версію мирного плану США для України та Росії із 28 пунктів. Один із пунктів передбачав, що Україна має провести вибори через 100 днів після завершення війни.

При цьому російський диктатор Володимир Путін продовжує відмовлятися укладати мирну угоду з Україною під приводом "нелегітимності" президента України Володимира Зеленського.