ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський відповів Трампу на вимогу про вибори: завжди готовий

Рим, Вівторок 09 грудня 2025 18:11
UA EN RU
Зеленський відповів Трампу на вимогу про вибори: завжди готовий Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що він готовий до проведення президентських виборів.

Як передає РБК-Україна, про це голова української держави сказав у коментарі La Repubblica.

Як пише видання, Зеленського запитали про вибори, коли він виходив із готелю в районі Паріолі, де президент зазвичай зупиняється під час візитів до Риму.

"Я готовий завжди", - підкреслив голова української держави.

Також він додав, що довіряє прем'єру Італії Джорджії Мелоні і розраховує, що вона допоможе Україні.

Вимога Трампа

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Politico заявив, що в Україні необхідно провести президентські вибори.

На думку американського лідера, тему війни українські чиновники використовують для того, щоби не проводити нові вибори.

Також Трамп вважає, що Україна "вже не є демократією", оскільки там давно не було виборів.

Спікер Єврокомісії Анітта Хіппер, коментуючи таку заяву, наголосила, що Росія продовжує війну проти України. І вибори можливі лише тоді, коли "дозволять умови".

До речі, раніше ЗМІ оприлюднили початкову версію мирного плану США для України та Росії із 28 пунктів. Один із пунктів передбачав, що Україна має провести вибори через 100 днів після завершення війни.

При цьому російський диктатор Володимир Путін продовжує відмовлятися укладати мирну угоду з Україною під приводом "нелегітимності" президента України Володимира Зеленського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Рим Президентські вибори Вибори в Україні
Новини
Вимикатимуть навіть критичні об’єкти: стало відомо, як Кабмін хоче скоротити дію графіків
Вимикатимуть навіть критичні об’єкти: стало відомо, як Кабмін хоче скоротити дію графіків
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті