Рада збільшила видатки бюджету, а у Польщі вибухнув російський дрон: новини за 20 серпня

Рада вдруге за місяць збільшила видатки бюджету

Верховна Рада України 20 серпня ухвалила зміни до державного бюджету. Зміни стосуються переважним чином невійськових видатків на загальну суму в 40 мільярдів гривень.

Детальніше про видатки держбюджету - читайте у матеріалі РБК-Україна.

У Польщі вибухнув російський дрон

У ніч на 20 серпня у польському селі Осіни в Люблінському воєводстві стався вибух. Як відомо, на кукурудзяне поле впав невпізнаний об'єкт, а потім вибухнув.

Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки, типової вирви від вибуху не було. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Польщі схилилися до версії, що на території країни, скоріш за все, вибухнула російська версія дрона Shahed. У зв'язку з цим Варшава готує протест Росії.

Пізніше у Міноборони Польщі остаточно підтвердили вибух російського дрона біля Любліна.

Уряд пропонує нове покарання за втечу за кордон: що чекає на військовозобов'язаних

Кабінет міністрів пропонує запровадити нове покарання за порушення правил для військовозобов'язаних. Зокрема, за перебування за кордоном довше за визначений термін.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Мелоні пропонує гарантії для України у форматі "легкого НАТО"

Премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала європейським лідерам план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО.

Варіант "легкого НАТО" (NATO-light) значно поступається колективним зобов’язанням Альянсу, зазначеним у статті 5 Статуту НАТО. Однак він передбачає, що країни, які уклали двосторонні угоди з Україною, оперативно узгоджуватимуть свої дії у разі нападу.

Так, союзники зможуть надати Києву швидку та тривалу оборонну підтримку, економічну допомогу, а також запровадити санкції проти Росії. Однак не зрозуміло, чи мають на увазі такі плани відправку європейськими країнами своїх військових в Україну.

Нідерланди перекидають Patriot до Польщі для захисту логістичного центру України

Нідерланди перекидають до Польщі два зенітно-ракетні комплекси Patriot і близько 300 військових для охорони логістичного центру NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Комплекс будуть переміщати з 1 грудня до 1 червня наступного року направлять.

Йдеться про інтегровану батарею з трьох компонентів: двох Patriot, системи ППО NASAMS та засобів протидії дронам. Разом із партнерами Нідерланди забезпечать ешелоновану повітряну оборону від можливих загроз балістичними й крилатими ракетами, а також від літаків, гелікоптерів і безпілотників.

Кабмін визначив дати початку та закінчення навчального року в школах

Кабінет міністрів затвердив дати початку та закінчення навчального року в українських школах. Він почнеться 1 вересня 2025 року та триватиме до 30 червня 2026 року.

Обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками шкіл будуть вирішувати формат і умови початку навчання залежно від безпекової ситуації в кожному регіоні.

Тобто навчальний рік стартує для всіх, але де саме діти сядуть за парти - у школі чи онлайн - залежить від рівня безпеки.