ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кабмін визначив дати початку та закінчення навчального року в школах

Середа 20 серпня 2025 18:53
UA EN RU
Кабмін визначив дати початку та закінчення навчального року в школах Фото: Кабмін визначив дати початку та закінчення навчального року в школах (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів затвердив дати початку та закінчення навчального року в українських школах. Він почнеться 1 вересня 2025 року та триватиме до 30 червня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

За словами нардепа, обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками шкіл будуть вирішувати формат і умови початку навчання залежно від безпекової ситуації в кожному регіоні.

Кабмін визначив дати початку та закінчення навчального року в школах

"Тобто навчальний рік стартує для всіх, але де саме діти сядуть за парти - у школі чи онлайн - залежить від рівня безпеки", - уточнив Гончаренко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли орієнтовні дати шкільних канікул у новому навчальному році.

Графік канікул остаточно затверджує педагогічна рада кожної школи. Також вона визначає тривалість навчального року та форми організації занять (очна, змішана чи дистанційна).

Водночас на дати та тривалість канікул можуть впливати безпекова ситуація в регіоні та епідеміологічні умови. У школах з очним навчанням можливі тимчасові закриття закладів або окремих класів на карантин, що може змінити графік відпочинку учнів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Школа Навчальний рік
Новини
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"