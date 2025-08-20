Кабмін визначив дати початку та закінчення навчального року в школах
Кабінет міністрів затвердив дати початку та закінчення навчального року в українських школах. Він почнеться 1 вересня 2025 року та триватиме до 30 червня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.
За словами нардепа, обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками шкіл будуть вирішувати формат і умови початку навчання залежно від безпекової ситуації в кожному регіоні.
"Тобто навчальний рік стартує для всіх, але де саме діти сядуть за парти - у школі чи онлайн - залежить від рівня безпеки", - уточнив Гончаренко.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли орієнтовні дати шкільних канікул у новому навчальному році.
Графік канікул остаточно затверджує педагогічна рада кожної школи. Також вона визначає тривалість навчального року та форми організації занять (очна, змішана чи дистанційна).
Водночас на дати та тривалість канікул можуть впливати безпекова ситуація в регіоні та епідеміологічні умови. У школах з очним навчанням можливі тимчасові закриття закладів або окремих класів на карантин, що може змінити графік відпочинку учнів.