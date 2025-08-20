Нічний вибух у Польщі: Варшава схиляється до версії з "Шахедом" і обіцяє реакцію
У Польщі стверджують, що вночі 20 серпня на території країни, скоріш за все, вибухнула російська версія дрона Shahed. Варшава готує протест Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у соцмережі Х та TVN24.
За словами Сікорського, польська влада дійшла висновку, що цієї ночі відбулося порушення повітряного простору країни й об'єкт прилетів "зі сходу".
"Чергове порушення нашого повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист власної території. МЗС висловить протест проти відповідальних", - написав міністр.
Речник МЗС Польщі Павел Вронський у коментарі TVN24 повідомив, що об'єкт, який вибухнув вночі в кукурудзяному полі на сході Польщі, був російською версією дрона Shahed.
"Експерти вказують на російську версію безпілотника Shahed", - сказав він.
Нічний вибух у Польщі
Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у польському селі Осіни в Люблінському воєводстві стався вибух. Як відомо, на кукурудзяне поле впав невпізнаний об'єкт, а потім вибухнув.
Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки, типової вирви від вибуху не було. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав три версії вибуху. За його словами, не виключається й можливий саботаж.