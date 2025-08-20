ua en ru
У Польщі впав і вибухнув невідомий об'єкт

Люблін, Середа 20 серпня 2025 10:47
У Польщі впав і вибухнув невідомий об'єкт
Автор: Наталія Юрченко

У Польщі в ніч на 20 серпня стався вибух. Посеред поля впав та вибухнув невідомий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.

Інцидент стався в місті Осіни в Люблінському воєводстві. Як пишуть ЗМІ, на кукурудзяне поле впав невпізнаний об'єкт, який згодом вибухнув. Місцеві поліцейські отримали інформацію, що "стався вибух" і що "було видно спалах".

Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки, типової вирви від вибуху не було.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, вибух розбив вікна в кількох сусідніх будинках.

"Співробітники поліції охороняють територію, а заходи проводяться під наглядом прокурора. Військових та відповідні служби поінформовано", - повідомило головне управління поліції.
У Польщі впав і вибухнув невідомий об'єкт
Фото: в місті Осіни впав невідомий предмет (скриншот google.com/maps)

Нагадаємо, що це не вперше у Польщі виявляють невідомі предмети. У жовтні 2024 року у Польщі на кордоні з Білоруссю помітили невідому повітряну кулю.

Також у березні торік невідомий предмет впав у поле недалеко від польського міста Мілаково. Після того на території Польщі ще кілька днів знаходили невідомі предмети.

