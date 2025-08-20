Нідерланди перекидають Patriot до Польщі для захисту логістичного центру України
Нідерланди перекидають до Польщі два зенітно-ракетні комплекси Patriot і близько 300 військових для охорони логістичного центру NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Комплекс будуть переміщати з 1 грудня до 1 червня наступного року направлять.
Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.
Йдеться про інтегровану батарею з трьох компонентів: двох Patriot, системи ППО NASAMS та засобів протидії дронам. Разом із партнерами Нідерланди забезпечать ешелоновану повітряну оборону від можливих загроз балістичними й крилатими ракетами, а також від літаків, гелікоптерів і безпілотників.
"Оборона надає високотехнологічні спроможності. Вони дефіцитні, але Нідерланди спроможні їх забезпечити. Ця місія служить трьом цілям: захист території НАТО, стримування російської агресії та безумовна підтримка України. Так ми тримаємо російську загрозу якнайдалі", - заявив Брекелманс.
NSATU координує і забезпечує підготовку українських військових та постачання військової допомоги.
У відомстві зазначили, що розгорнута повітряна оборона дозволить безпечно виконувати ці логістичні операції та гарантувати, що передане союзниками озброєння дістанеться місця призначення.
Patriot для України
Берлін готує поетапну передачу Україні додаткових ЗРК Patriot. Спершу найближчими днями Бундесвер передасть пускові установки, а далі - протягом наступних двох-трьох місяців - надішле інші необхідні модулі системи.
Міністр оборони ФРН уточнив Борис Пісторіус, що Німеччина готова віддати два комплекси Patriot, однак за умови їх оперативного поповнення у власних складах.