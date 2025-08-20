ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нідерланди перекидають Patriot до Польщі для захисту логістичного центру України

Середа 20 серпня 2025 20:52
UA EN RU
Нідерланди перекидають Patriot до Польщі для захисту логістичного центру України Ілюстративне фото: Нідерланди перекидають Patriot до Польщі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Нідерланди перекидають до Польщі два зенітно-ракетні комплекси Patriot і близько 300 військових для охорони логістичного центру NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Комплекс будуть переміщати з 1 грудня до 1 червня наступного року направлять.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

Йдеться про інтегровану батарею з трьох компонентів: двох Patriot, системи ППО NASAMS та засобів протидії дронам. Разом із партнерами Нідерланди забезпечать ешелоновану повітряну оборону від можливих загроз балістичними й крилатими ракетами, а також від літаків, гелікоптерів і безпілотників.

"Оборона надає високотехнологічні спроможності. Вони дефіцитні, але Нідерланди спроможні їх забезпечити. Ця місія служить трьом цілям: захист території НАТО, стримування російської агресії та безумовна підтримка України. Так ми тримаємо російську загрозу якнайдалі", - заявив Брекелманс.

NSATU координує і забезпечує підготовку українських військових та постачання військової допомоги.

У відомстві зазначили, що розгорнута повітряна оборона дозволить безпечно виконувати ці логістичні операції та гарантувати, що передане союзниками озброєння дістанеться місця призначення.

Patriot для України

Берлін готує поетапну передачу Україні додаткових ЗРК Patriot. Спершу найближчими днями Бундесвер передасть пускові установки, а далі - протягом наступних двох-трьох місяців - надішле інші необхідні модулі системи.

Міністр оборони ФРН уточнив Борис Пісторіус, що Німеччина готова віддати два комплекси Patriot, однак за умови їх оперативного поповнення у власних складах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща ППО
Новини
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"