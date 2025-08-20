Уряд пропонує нове покарання за втечу за кордон: що чекає на військовозобов'язаних

Кабінет міністрів пропонує запровадити нове покарання за порушення правил для військовозобов'язаних. Зокрема, за перебування за кордоном довше за визначений термін.

Про це заявив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Останнє стосується призовників та військовозобов'язаних . Фактично Верховній Раді пропонують криміналізувати таке порушення. А ще встановити обов'язок дотримання військовозобов'язаними (призовниками, резервістами) строку перебування за межами України.

Крім того, пропонується доповнити ст. 332 Кримінального кодексу наступним: незаконне переправлення осіб через кордон отримує обтяжуючу обставину, якщо відбувається умови воєнного стану.

Втеча військовозобовʼязаних за кордон

Від початку повномасштабного вторгнення РФ прикордонники та слідчі фіксують зростання незаконних схем виїзду військовозобов’язаних за кордон. Усі такі спроби є протиправними.

Організатори "послуг" беруть по 4-10 тисяч доларів за нібито допомогу з перетином, утім прикордонники регулярно припиняють ці правопорушення.

Минулого місяця у пункті пропуску "Тиса" військовослужбовці Чопського загону затримали чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Угорщини; це була його 13-та спроба.

Іншого порушника зупинили, коли він збирався перелетіти кордон до Молдови на параплані - для зльоту він обрав поле поблизу лінії державного кордону, але був затриманий ще до старту.