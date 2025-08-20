ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Уряд пропонує нове покарання за втечу за кордон: що чекає на військовозобов'язаних

Київ, Середа 20 серпня 2025 22:13
UA EN RU
Уряд пропонує нове покарання за втечу за кордон: що чекає на військовозобов'язаних Фото: премʼєр-міністр України Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Кабінет міністрів пропонує запровадити нове покарання за порушення правил для військовозобов'язаних. Зокрема, за перебування за кордоном довше за визначений термін.

Про це заявив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Кабмін погодив законопроект, яким пропонується передати прикордонній службі всі справи за ст. 204-1 (незаконне перетин кордону) Кодексу про адміністративні порушення.

Крім того, пропонується доповнити ст. 332 Кримінального кодексу наступним: незаконне переправлення осіб через кордон отримує обтяжуючу обставину, якщо відбувається умови воєнного стану.

А ще встановлюється кримінальна відповідальність за:

  • незаконний виїзд за кордон (поза пунктами пропуску, в умовах воєнного стану)
  • пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури
  • порушення встановленого терміну перебування за кордоном

Останнє стосується призовників та військовозобов'язаних. Фактично Верховній Раді пропонують криміналізувати таке порушення. А ще встановити обов'язок дотримання військовозобов'язаними (призовниками, резервістами) строку перебування за межами України.

Втеча військовозобовʼязаних за кордон

Від початку повномасштабного вторгнення РФ прикордонники та слідчі фіксують зростання незаконних схем виїзду військовозобов’язаних за кордон. Усі такі спроби є протиправними.

Організатори "послуг" беруть по 4-10 тисяч доларів за нібито допомогу з перетином, утім прикордонники регулярно припиняють ці правопорушення.

Минулого місяця у пункті пропуску "Тиса" військовослужбовці Чопського загону затримали чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Угорщини; це була його 13-та спроба.

Іншого порушника зупинили, коли він збирався перелетіти кордон до Молдови на параплані - для зльоту він обрав поле поблизу лінії державного кордону, але був затриманий ще до старту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"