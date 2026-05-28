Рада провалила законопроєкт про декриміналізацію порно

12:31 28.05.2026 Чт
Документ підтримали лише 207 нардепів
Фото: Верховна Рада провалила законопроєкт про декриміналізацію порно (Getty Images)
Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12191, який передбачав скасування кримінальної відповідальності за створення та поширення порнографії за участі повнолітніх.

За документ проголосували 207 народних депутатів, чого недостатньо для прийняття рішення (мінімально необхідно 226 голосів).

Також депутати не змогли відправити законопроєкт на повторне перше читання, тому документ вважається відхиленим.

Що відомо про проєкт №12191, який пропонував декриміналізацію порно

Документ було зареєстровано групою народних депутатів ще у 2024 році.

Головна ідея полягала у звільненні від кримінальної відповідальності за створення та поширення контенту інтимного характеру між повнолітніми за взаємною згодою.

Автори ініціативи зазначали, що це не є "легалізацією порно", а "декриміналізацією", щоб людей не притягали до кримінальної відповідальності за зберігання контенту.

При цьому кримінальна відповідальність мала залишитися за:

  • порно без згоди ("порнопомста", deepfake);
  • дитячу порнографію;
  • поширення контенту серед неповнолітніх;
  • насильницький та екстремальний контент;
  • сутенерство та торгівлю людьми.

Обговорення законопроєкту активізувалося на фоні новин про затримання учасників корупційної схеми, пов'язаної з "прикриттям" діяльності мережі так званих "порноофісів".

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці провели обушки в обласних управліннях Національної поліції України у Тернопільській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

Як встановили слідчі, керівництво територіальних підрозділів поліції в цих областях могло забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих "порноофісів".

За даними Офісу генпрокурора, посередником у схемі був водій одного із заступників глави МВС. Використовуючи зв’язки серед керівного складу Нацполіції, він домовлявся з посадовцями про невтручання у роботу таких "офісів".

Під час обшуків у посадовців Нацполіції вилучили шість елітних авто, зброю та понад 22 млн гривень готівкою. Є затримані. Чотирьох посадовців поліції відсторонили.

