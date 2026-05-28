Рада провалила законопроект о декриминализации порно

Верховная Рада не поддержала законопроект №12191, который предусматривал отмену уголовной ответственности за создание и распространение порнографии с участием совершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента .

За документ проголосовали 207 народных депутатов, чего недостаточно для принятия решения (минимально необходимо 226 голосов).

Также депутаты не смогли отправить законопроект на повторное первое чтение, поэтому документ считается отклоненным.

Что известно о проекте №12191, который предлагал декриминализацию порно

Документ был зарегистрирован группой народных депутатов еще в 2024 году.

Главная идея заключалась в освобождении от уголовной ответственности за создание и распространение контента интимного характера между совершеннолетними по взаимному согласию.

Авторы инициативы отмечали, что это не "легализация порно", а "декриминализация", чтобы людей не привлекали к уголовной ответственности за хранение контента.

При этом уголовная ответственность должна была остаться за:

порно без согласия ("порноместь", deepfake);

детскую порнографию;

распространение контента среди несовершеннолетних;

насильственный и экстремальный контент;

сутенерство и торговлю людьми.

Обсуждение законопроекта активизировалось на фоне новостей о задержании участников коррупционной схемы, связанной с "прикрытием" деятельности сети так называемых "порноофисов".

Напомним, недавно правоохранители провели обушки в областных управлениях Национальной полиции Украины в Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.