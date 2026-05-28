ua en ru
Чт, 28 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Посольство США зробило заяву щодо "втечі" з Києва

10:50 28.05.2026 Чт
2 хв
Кая Каллас спровокувала хвилю обговорень своєю заявою
aimg Ірина Глухова
Посольство США зробило заяву щодо "втечі" з Києва Фото: у посольстві США офіційно спростувала заяву про евакуацію (x.com/USEmbassyKyiv)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Посольство США в Україні спростувало інформацію, що залишило Київ на тлі російських погроз посилити обстріл по українській столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського посольства у соцмережі X.

Читайте також: Щодня чи раз на 2-3 тижні? Як часто РФ здатна повторювати масовані атаки

"Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій діяльності немає, а всі інші повідомлення є неправдивими", - йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

У посольстві також наголосили, що Державний департамент США постійно оцінює безпекову ситуацію в Києві та безпеку американських громадян.

"Державний департамент не має вищого пріоритету, ніж безпека американців", - зазначили дипломати.

При цьому у США вкотре закликали своїх громадян утриматися від поїздок до України через війну.

Що передувало

Напередодні головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила журналістам, що американське посольство нібито було єдиним, яке залишило Україну після погроз Кремля посилити обстріли.

"Вчора ми почули з України, що всі посольства залишилися, крім одного, тож це також вимагає від цих посольств сміливості, але так, усі європейські залишилися, Америка пішла", - сказала Каллас.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ України спростували цю інформацію. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що повідомлення про нібито евакуацію посольства США з Києва не відповідають дійсності.

Ситуацію також прокоментували в Офісі президента.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин назвав ситуацію "дивною" та припустив, що могла йтися про короткочасний виїзд частини дипломатів перед масованим російським ударом у ніч на неділю.

"Можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом у ніч на неділю. Ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали. В будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють в Києві", - зазначив Литвин.

Раніше після останніх погроз Росії перейти до системних ударів по українській столиці Євросоюз викликав тимчасового повіреного у справах РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Війна в Україні
Новини
Посольство США покинуло Київ? В МЗС України дали чітку відповідь
Посольство США покинуло Київ? В МЗС України дали чітку відповідь
Аналітика
Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни