До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками
Сьогодні, 20 травня, у Головних управліннях поліції трьох областей України проводяться обшуки.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс.
Як стало відомо, слідчі дії проводять в обласних управліннях Національної поліції України у Тернопільській, Житомирській та Івано-Франківській областях.
"Так, проводяться обшуки у трьох регіонах. Національна поліція сприяє проведенню усіх процесуальних дій," - сказала Юлія Гірдвіліс.
Наразі деталей щодо справи, у якій проводять обшуки, немає.
Оновлено о 10:22
Обшуки в управліннях Нацполіції зазначених областей є спільною реалізацією СБУ та поліції, повідомили РБК-Україна джерела.
Оновлено о 11:45
Генпрокурор України Руслан Кравченко та СБУ повідомили перші деталі про обшуки в управліннях Нацполу. Як з'ясувало слідство, йдеться про "кришування" топчиновниками поліції діяльності так званих "порноофісів" - приміщень, де моделі знімали відео для інтернет-платформ.
Нагадаємо, 19 травня НАБУ і САП провели обшуки у Верховному Суді за місцем роботи, проживання та в транспорті низки чинних і колишніх суддів. Слідчі дії проводились і щодо колишнього голови установи, справа якого розглядається у ВАКС.
Як повідомляло РБК-Україна, того ж дня НАБУ та САП розширили коло підозрюваних у справі - підозру оголосили трьом чинним суддям та одному судді у відставці.