Елітний автопарк, мільйони та зброя: що знайшли під час обшуків у "топів" Нацполу (фото)

У посадовців Національної поліції вилучили шість елітних авто, зброю та понад 22 мільйони готівкою - це друга хвиля масштабної операції з очищення відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Водієві-посереднику інкримінують підбурювання та пособництво в одержанні неправомірної вигоди - за частинами 4 і 5 статті 27 та частиною 4 статті 368 КК України.

Посадовцям із трьох областей висунули підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Фото: Шість авто, годинники та мільйони готівки: що знайшли у начальників поліції трьох областей (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Як повідомляло РБК-Україна, керівників поліції у трьох областях викрили на тому, що вони замовчували роботу мережі так званих "порноофісів" - приміщень, де записували та поширювали в інтернеті відео еротичного змісту. За мовчання посадовці отримували по 20 тисяч доларів щомісяця.

Тим часом, напередодні - 19 травня - НАБУ та САП провели обшуки у Верховному Суді за місцями роботи, проживання та в транспорті низки чинних і колишніх суддів у рамках справи про корупцію.