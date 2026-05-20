Елітний автопарк, мільйони та зброя: що знайшли під час обшуків у "топів" Нацполу (фото)
У посадовців Національної поліції вилучили шість елітних авто, зброю та понад 22 мільйони готівкою - це друга хвиля масштабної операції з очищення відомства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального прокурора Руслана Кравченка.
Що вилучили під час обшуків
Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції слідчі знайшли:
- шість елітних автомобілів;
- п'ять швейцарських годинників;
- вогнепальну та холодну зброю;
- мобільні телефони;
- готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 мільйона гривень.
Хто затриманий і в чому підозрюють
Наразі затримані п'ятеро учасників схеми. Усім повідомили про підозру.
Фото: що вилучили у керівників Нацполу (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Серед них - керівники обласних поліцейських управлінь:
- начальник головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області та його заступник;
- перший заступник начальника головного управління в Тернопільській області;
- заступник начальника головного управління в Житомирській області;
- водій автогосподарства державної установи "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виступав посередником між усіма учасниками.
Фото: Шість авто, годинники та мільйони готівки: що знайшли у начальників поліції трьох областей (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Посадовцям із трьох областей висунули підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Фото: Операція з очищення Нацполу (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Водієві-посереднику інкримінують підбурювання та пособництво в одержанні неправомірної вигоди - за частинами 4 і 5 статті 27 та частиною 4 статті 368 КК України.
Прокуратура готує клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.
Як повідомляло РБК-Україна, керівників поліції у трьох областях викрили на тому, що вони замовчували роботу мережі так званих "порноофісів" - приміщень, де записували та поширювали в інтернеті відео еротичного змісту. За мовчання посадовці отримували по 20 тисяч доларів щомісяця.
Тим часом, напередодні - 19 травня - НАБУ та САП провели обшуки у Верховному Суді за місцями роботи, проживання та в транспорті низки чинних і колишніх суддів у рамках справи про корупцію.