ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Елітний автопарк, мільйони та зброя: що знайшли під час обшуків у "топів" Нацполу (фото)

15:15 20.05.2026 Ср
2 хв
Нові деталі у справі "порноофісів" у трьох областях України
aimg Олена Чупровська
Елітний автопарк, мільйони та зброя: що знайшли під час обшуків у "топів" Нацполу (фото) Фото: що вилучили у корумпованих керівників Нацполу (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У посадовців Національної поліції вилучили шість елітних авто, зброю та понад 22 мільйони готівкою - це друга хвиля масштабної операції з очищення відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Читайте також: До трьох обласних управлінь Нацполіції прийшли з обшуками

Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції слідчі знайшли:

  • шість елітних автомобілів;
  • п'ять швейцарських годинників;
  • вогнепальну та холодну зброю;
  • мобільні телефони;
  • готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 мільйона гривень.

Хто затриманий і в чому підозрюють

Наразі затримані п'ятеро учасників схеми. Усім повідомили про підозру.

Елітний автопарк, мільйони та зброя: що знайшли під час обшуків у &quot;топів&quot; Нацполу (фото)Фото: що вилучили у керівників Нацполу (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Серед них - керівники обласних поліцейських управлінь:

  • начальник головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області та його заступник;
  • перший заступник начальника головного управління в Тернопільській області;
  • заступник начальника головного управління в Житомирській області;
  • водій автогосподарства державної установи "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виступав посередником між усіма учасниками.

Елітний автопарк, мільйони та зброя: що знайшли під час обшуків у &quot;топів&quot; Нацполу (фото)Фото: Шість авто, годинники та мільйони готівки: що знайшли у начальників поліції трьох областей (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Посадовцям із трьох областей висунули підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Елітний автопарк, мільйони та зброя: що знайшли під час обшуків у &quot;топів&quot; Нацполу (фото)

Фото: Операція з очищення Нацполу (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Водієві-посереднику інкримінують підбурювання та пособництво в одержанні неправомірної вигоди - за частинами 4 і 5 статті 27 та частиною 4 статті 368 КК України.

Прокуратура готує клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.

Як повідомляло РБК-Україна, керівників поліції у трьох областях викрили на тому, що вони замовчували роботу мережі так званих "порноофісів" - приміщень, де записували та поширювали в інтернеті відео еротичного змісту. За мовчання посадовці отримували по 20 тисяч доларів щомісяця.

Тим часом, напередодні - 19 травня - НАБУ та САП провели обшуки у Верховному Суді за місцями роботи, проживання та в транспорті низки чинних і колишніх суддів у рамках справи про корупцію.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки України Національна поліція
Новини
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії