Рада провалила отсрочку по РРО для ФОПов, а в РФ обнародованы предложения по "гарантиям безопасности": новости за 17 декабря

Верховная рада провалила отсрочку по кассовым аппаратам для ФОПов, обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности", Россия требует отозвать решение 2008 года о включении Украины и Грузии в НАТО. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 17 декабря - в материале РБК-Украина.

Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало свои предложения НАТО по так называемым гарантиям безопасности. Среди прочего там содержится требование отказать Украине в перспективе вступления в альянс.

Также замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что нужно отозвать решение 2008 года о включении Украины и Грузии в НАТО. Россия отрицает саму возможность постановки вопроса о вступлении Украины в Альянс.

Рада провалила отсрочку по кассовым аппаратам для ФОПов

Верховная рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФОПов (физических лиц-предпринимателей) еще на один год. Соответствующий законопроект № 6376 даже не смогли включить в повестку дня, поскольку это решение поддержали всего 102 нардепа.

Тем временем под зданием Верховной радой на протестах ФОПов участники протеста начали жечь файеры и устроили драку. Пострадала одна из участниц. Кроме того, двух человек забрали в полицию.

У Путина признали потерю Украины как союзника для России

У президента России Владимира Путина признали, что Украина потеряна как союзник и партнер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Потеряна ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее, на данном этапе да, полностью", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI. При этом он выразил уверенность, что русские и украинцы якобы останутся "братскими народами".

Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

Киевский апелляционный суд отказался отменить меру пресечения главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Он остается под домашним арестом.

Определение суда первой инстанции от 12 октября оставлено без изменений. Апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры оставлены без удовлетворения.

Минздрав дополнил список профессий, обязательных для вакцинации от COVID

Министерство здравоохранения Украины расширило список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID. Изменения вступят в силу через месяц.

Согласно приказу, на период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 также подлежат работники:

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Угроза вторжения РФ. Треть украинцев готова к вооруженному сопротивлению, - опрос

Каждый третий украинец готов к вооруженному сопротивлению в случае вторжения Российской Федерации. Сопротивляться тем или иным способом готова половина населения Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии.

Сообщается, что респондентам задали вопрос "В случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России в Ваш город или село, прибегли бы вы к каким-либо действиям и если "да", то к каким именно?". По результатам опроса выяснилось, что каждый третий - 33,3% - готов оказать вооруженное сопротивление. Готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления - 21,7%.

Будет двойной удар: в конце декабря накроет магнитная буря "красного" уровня

Магнитная буря в конце декабря будет длиться несколько дней подряд, вызывая проблемы с самочувствием у многих людей.

Когда ждать магнитной бури, кто подвержен ее влиянию, и как уберечься - читайте в материале Styler.

Снегопады и морозы. Синоптики рассказали, какой будет погода на выходные

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных - 18-19 декабря. В страну идут снегопады и морозы. В субботу снег ожидается почти во всех областях, кроме Полтавской, Харьковской и Сумской.

Уже с понедельника, 20 декабря, в Киеве начнут работу пункты обогрева.