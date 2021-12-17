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Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"

Новина українською →
Москва, Пятница 17 декабря 2021 12:59
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности" Фото: Владимир Путин и Йенс Столтенберг (коллаж РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало свои предложения НАТО по так называемым гарантиям безопасности. Среди прочего там содержится требование отказать Украине в перспективе вступления в альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В частности, в опубликованных проектах договоров с США и НАТО содержится предложение альянсу принять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение. В том числе отказаться от вступления Украины.

Также Москва предлагает НАТО отказаться от любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

Кроме того, предлагается взять обязательство не развертывать ракеты в районах, откуда они могут поражать территорию России и стран НАТО, закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы, а также официально подтвердить, что стороны не рассматривают друг друга в качестве противников.

Что касается США, то Москва предлагает Вашингтону не использовать других стран для подготовки нападения друг на друга; не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; нег готовить военных неядерных стран применять ядерное оружие; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое.

Напомним, разговоры о "гарантиях безопасности" начались накануне онлайн-встречи президентов России и США, когда говорилось о том, что Владимир Путин потребует от Джо Байдена гарантии того, что Украина не вступит в НАТО.

После переговоров стало известно, что Байдет отверг такое требование.

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НАТО Российская Федерация
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Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
Обнародованы российские предложения для НАТО по "гарантиям безопасности"
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