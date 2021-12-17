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Протесты ФОПов под Радой: есть пострадавшая, двух участников забрали в полицию

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 15:58
Протесты ФОПов под Радой: есть пострадавшая, двух участников забрали в полицию Фото: протесты ФОПов (Виталий Носа/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

На протестах ФОПов под Верховной радой пострадала одна из участниц. Кроме того, двух человек забрали в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что протесты уже завершены, за нарушение правопорядка в Печерское районное управление полиции доставлены два человека.

"С ними общаются следователи и впоследствии их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Кроме того, одна из участниц акции получила телесное повреждение во время стычки с полицией, когда протестующие блокировали движение машины и бросали файеры. Также сообщается, что поврежден служебный автомобиль.

Напомним, ранее сообщалось, что на протестах ФОПов начали жечь файеры и устроили драку. Сегодня парламент планировал рассмотреть закон об отсрочке кассовых аппаратов, но его даже не смогли внести в повестку дня.

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Киев ФОП Верховная рада
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