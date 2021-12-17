Протесты ФОПов под Радой: есть пострадавшая, двух участников забрали в полицию

На протестах ФОПов под Верховной радой пострадала одна из участниц. Кроме того, двух человек забрали в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

Сообщается, что протесты уже завершены, за нарушение правопорядка в Печерское районное управление полиции доставлены два человека.

"С ними общаются следователи и впоследствии их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Кроме того, одна из участниц акции получила телесное повреждение во время стычки с полицией, когда протестующие блокировали движение машины и бросали файеры. Также сообщается, что поврежден служебный автомобиль.