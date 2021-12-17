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ФОПы протестуют под Радой. Произошла драка, в ход пошли файеры

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 12:58
ФОПы протестуют под Радой. Произошла драка, в ход пошли файеры Фото: под Радой произошла драка (telegam)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве проходит акция протеста ФОПов под Верховной радой. Участники протеста начали жечь файеры и устроили драку.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Участники протеста зажгли файеры. Также произошли стычки.

Отметим, что сегодня Рада собралась на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта, который малые предприниматели требовали уже долгий период времени.

Они хотят принятия законопроекта №6376, предусматривающий отсрочку на один год до 1 января 2023 года расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.

Напомним, 14 декабря также была акция протеста ФОПов под Радой, тоже произошли столкновения.

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