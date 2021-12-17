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Россия требует отозвать решение 2008 года о включении Украины и Грузии в НАТО: заявление

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Минск, Пятница 17 декабря 2021 13:20
Россия требует отозвать решение 2008 года о включении Украины и Грузии в НАТО: заявление Фото: замглавы МИД РФ Сергей Рябков (Facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что нужно якобы отозвать решение 2008 года о включении Украины и Грузии в НАТО. Россия отрицает саму возможность постановки вопроса о вступлении Украины в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

По его словам, можно обсуждать все "за" и "против", но Москву якобы не устраивает этот факт в принципе: РФ требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Рябков заявил, что только после отмены этого решения можно будет говорить о каких-то шагах в правильном направлении.

"Готовности к этому со стороны Запада нет. Поэтому мы в своих предложениях, которые сформулированы комплексно, всеобъемлюще поставили перед США, прежде всего, также их союзниками, целый ряд вопросов, требующих срочнейшего решения", - заявил Рябков.

Отметим, в НАТО неоднократно заявляли, что вопрос вступления Украины в Альянс является двухсторонним. И другие стороны не могут на это повлиять.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе заявил, что именно Россия своими действиями подтолкнула Украину к стремлению вступить в НАТО.

Накануне в России заявляли, вступление Украины в НАТОнедопустимо для Москвы, и она не оставит такой шаг без ответа.

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