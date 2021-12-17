Россия требует отозвать решение 2008 года о включении Украины и Грузии в НАТО: заявление

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что нужно якобы отозвать решение 2008 года о включении Украины и Грузии в НАТО. Россия отрицает саму возможность постановки вопроса о вступлении Украины в Альянс.

По его словам, можно обсуждать все "за" и "против", но Москву якобы не устраивает этот факт в принципе: РФ требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Рябков заявил, что только после отмены этого решения можно будет говорить о каких-то шагах в правильном направлении.

"Готовности к этому со стороны Запада нет. Поэтому мы в своих предложениях, которые сформулированы комплексно, всеобъемлюще поставили перед США, прежде всего, также их союзниками, целый ряд вопросов, требующих срочнейшего решения", - заявил Рябков.

Отметим, в НАТО неоднократно заявляли, что вопрос вступления Украины в Альянс является двухсторонним. И другие стороны не могут на это повлиять.