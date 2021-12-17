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На Киев надвигаются сильные морозы. С понедельника заработают пункты обогрева: список

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Пятница 17 декабря 2021 18:05
На Киев надвигаются сильные морозы. С понедельника заработают пункты обогрева: список Фото: с понедельника в Киеве заработают пункты обогрева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Уже с понедельника, 20 декабря, в Киеве начнут работу пункты обогрева. Синоптики прогнозируют значительное похолодание.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу КГГА.

Чем полезны пункты обогрева:

  • можно получить первую медицинскую помощь;
  • выпить горячего чая;
  • при необходимости взять теплую одежду и обувь.

"По информации Украинского гидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается значительное похолодание. Так, 20 декабря ожидается небольшой снег, температура ночью и днем 2-4 градусов мороза. 21 декабря снижение температуры ночью до 9-11 градусов мороза", - пишет пресс-служба.

Список адресов расположения пунктов обогрева:

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