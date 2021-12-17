На Киев надвигаются сильные морозы. С понедельника заработают пункты обогрева: список
Фото: с понедельника в Киеве заработают пункты обогрева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Уже с понедельника, 20 декабря, в Киеве начнут работу пункты обогрева. Синоптики прогнозируют значительное похолодание.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу КГГА.
Чем полезны пункты обогрева:
- можно получить первую медицинскую помощь;
- выпить горячего чая;
- при необходимости взять теплую одежду и обувь.
"По информации Украинского гидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается значительное похолодание. Так, 20 декабря ожидается небольшой снег, температура ночью и днем 2-4 градусов мороза. 21 декабря снижение температуры ночью до 9-11 градусов мороза", - пишет пресс-служба.
Список адресов расположения пунктов обогрева: