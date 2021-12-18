Рада провалила відстрочку щодо РРО для ФОПів, а в РФ оприлюднені пропозиції щодо "гарантій безпеки": новини за 17 грудня

Верховна рада провалила відстрочку щодо касових апаратів для ФОПів, оприлюднені російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки", Росія вимагає відкликати рішення 2008 року про включення України та Грузії до НАТО. Докладніше про те, що сталося у п'ятницю, 17 грудня – в матеріалі РБК-Україна.

Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"

Міністерство закордонних справ Російської Федерації опублікувало свої пропозиції НАТО щодо так званих гарантій безпеки. Серед іншого там міститься вимога відмовити Україні в перспективі вступу до альянсу.

Окрім того, заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що потрібно відкликати рішення 2008 року про включення України і Грузії в НАТО. Росія заперечує саму можливість постановки питання про вступ України до Альянсу.

Рада провалила відстрочку щодо касових апаратів для ФОПів

Верховна рада України провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів (фізичних осіб-підприємців) ще на один рік. Відповідний законопроект № 6376 навіть не змогли включити до порядку денного, оскільки це рішення підтримали лише 102 нардепи.

Тим часом під будівлею Верховної ради на протестах ФОПів учасники протесту почали палити файери та влаштували бійку. Постраждала одна з учасниць. Крім того, двох осіб забрали до поліції.

У Путіна визнали втрату України як союзника для Росії

У президента Росії Володимира Путіна визнали, що Україна втрачена як союзник і партнер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Чи втрачена зараз Україна як партнер, союзник і так далі, на даному етапі так, повністю", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю RTVI. При цьому він висловив упевненість, що росіяни і українці нібито залишаться "братніми народами".

Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Київський апеляційний суд відмовився скасувати запобіжний захід голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Він залишається під домашнім арештом.

Ухвалу суду першої інстанції від 12 жовтня залишено без змін. Апеляційні скарги сторони захисту і прокуратури залишено без задоволення.

МОЗ доповнило список професій, обов'язкових для вакцинації від COVID

Міністерство охорони здоров'я України розширило список професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від COVID. Зміни набудуть чинності через місяць.

Згідно з наказом, на період дії карантину обов'язковій вакцинації проти COVID-19 також підлягають працівники:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Загроза вторгнення РФ. Третина українців готова до збройного спротиву, - опитування

Кожен третій українець готовий до збройного спротиву в разі вторгнення Російської Федерації. Чинити опір тим чи іншим способом готова половина населення України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Повідомляється, що респондентам поставили запитання "У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії до Вашого міста чи села, чи вдалися б ви до будь-яких дій і якщо "так", то яких саме?". За результатами опитування з'ясувалося, що кожен третій - 33,3% - готовий чинити збройний спротив. Готові чинити опір шляхом участі в акціях громадянського спротиву - 21,7%.

Буде подвійний удар: наприкінці грудня накриє магнітна буря "червоного" рівня

Магнітна буря в кінці грудня триватиме кілька днів поспіль, викликаючи проблеми із самопочуттям у багатьох людей.

Коли чекати магнітної бурі, хто схильний до її впливу, і як уберегтися - читайте в матеріалі Styler.

Снігопади та морози. Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідні - 18-19 грудня. В країну йдуть снігопади та морози. В суботу сніг очікується майже у всіх областях, крім Полтавської, Харківської та Сумської.

Вже з понеділка, 20 грудня, у Києві розпочнуть роботу пункти обігріву.