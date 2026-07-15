У Путіна заявили про бойову готовність ядерного флоту РФ

Про це заявив помічник російського диктатора Микола Патрушев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

За його словами, Військово-морський флот РФ наразі захищає національні інтереси Росії у різних районах Світового океану.

Патрушев заявив, що всі загрози, що виходять від ймовірних супротивників, враховуються в планах розвитку ВМФ. Зокрема, у Стратегії розвитку Військово-морського флоту до 2050 року та в проєкті програми кораблебудування до 2050 року.

Раніше країна-агресорка знову вдалася до ядерної риторики, назвавши таку зброю одним зі своїх головних "козирів". Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова застосувати ядерну зброю, якщо виникне загроза існуванню РФ.

Крім того, Пєсков стверджував, що так звана "СВО" нібито спочатку задумувалася як військова операція, однак через, як він заявив, втручання Заходу перетворилася на "справжню війну".