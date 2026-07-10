Китай впевнений, що Росія не застосує "ядерку", - президент Фінляндії

У Пекіні впевнені, що Росія не застосує ядерну зброю. Про це фінському лідеру повідомив міністр закордонних справ Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Александера Стубба CNBC.

Стубб відповів на пряме запитання журналіста про те, чи може Володимир Путін вдатися до ядерної зброї, опинившись у безвихідній ситуації.

Президент Фінляндії назвав питання "слушним і прямим" і поділився результатами нещодавньої розмови з китайським очільником МЗС.

"Два дні тому я приймав у Фінляндії на вечері міністра закордонних справ Китаю, ми обговорювали ядерне питання. Китайці дуже категорично заявляють: ні, цього не станеться", - сказав Стубб.

Водночас фінський президент застеріг, що ризик ескалації повністю виключати не можна.

"Дуже важливо, щоб ми змогли стримати цю ситуацію, але існує небезпека ескалації, і ми маємо ставитися до неї серйозно", - додав він.