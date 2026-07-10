ua en ru
Пт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Китай впевнений, що Росія не застосує "ядерку", - президент Фінляндії

22:11 10.07.2026 Пт
2 хв
Попри це, президент важає, що ризик ескалації недооцінювати не варто
aimg Валерія Абабіна
Китай впевнений, що Росія не застосує "ядерку", - президент Фінляндії Фото: Президент Фінляндії Александер Стубб (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У Пекіні впевнені, що Росія не застосує ядерну зброю. Про це фінському лідеру повідомив міністр закордонних справ Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Александера Стубба CNBC.

Стубб відповів на пряме запитання журналіста про те, чи може Володимир Путін вдатися до ядерної зброї, опинившись у безвихідній ситуації.

Президент Фінляндії назвав питання "слушним і прямим" і поділився результатами нещодавньої розмови з китайським очільником МЗС.

"Два дні тому я приймав у Фінляндії на вечері міністра закордонних справ Китаю, ми обговорювали ядерне питання. Китайці дуже категорично заявляють: ні, цього не станеться", - сказав Стубб.

Водночас фінський президент застеріг, що ризик ескалації повністю виключати не можна.

"Дуже важливо, щоб ми змогли стримати цю ситуацію, але існує небезпека ескалації, і ми маємо ставитися до неї серйозно", - додав він.

Нагадаємо, напередодні про схоже "жорстке попередження" Пекіна на адресу Москви публічно розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, кілька європейських лідерів під час саміту НАТО в Анкарі повідомили, що китайська сторона вперше "в ультимативній формі" заявила Кремлю про неприпустимість самої думки про застосування ядерної зброї.

Раніше Пекін уже спростовував заяви Москви про нібито передачу Україні ядерної зброї Францією та Великою Британією, підкресливши: КНР "завжди наполягає, що ядерну зброю застосовувати не можна

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Китай Ядерна безпека Російська Федерація Анкара
Новини
Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера з Україною
Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера з Україною
Аналітика
"Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників