Корецький вже зустрівся зі "Слугами народу" як кандидат в прем'єри: всі деталі

Сергій Корецький сьогодні вже зустрівся зі "Слугами народу" як кандидат в прем'єр-міністри. Розмова відбулася без участі президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від СН Ольгу Василевську-Смаглюк в Тelegram .

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Графік призначень: Сьогодні ввечері за участі президента Зеленського буде сформовано пакет кадрових рішень, який Верховна Рада планує розглянути та проголосувати завтра.

Сьогодні ввечері за участі президента Зеленського буде сформовано пакет кадрових рішень, який Верховна Рада планує розглянути та проголосувати завтра. Пріоритети голосування: Парламент має призначити прем’єр-міністра, склад уряду (пакетом), а також окремо розглянути кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ.

Парламент має призначити прем’єр-міністра, склад уряду (пакетом), а також окремо розглянути кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ. Ключові зміни в структурі: Сергій Корецький (основний кандидат у прем'єри) планує розділити Мінвідновлення на два відомства: Мінінфраструктури та Мінвідновлення, громад та ВПО, а також повернути Мінагро (ймовірний кандидат на посаду - Тарас Висоцький).

Сергій Корецький (основний кандидат у прем'єри) планує розділити Мінвідновлення на два відомства: Мінінфраструктури та Мінвідновлення, громад та ВПО, а також повернути Мінагро (ймовірний кандидат на посаду - Тарас Висоцький). Фокус нового уряду: Основні зусилля будуть спрямовані на підготовку до складної зими, всебічну підтримку Міноборони та питання ментального здоров'я українців.

Основні зусилля будуть спрямовані на підготовку до складної зими, всебічну підтримку Міноборони та питання ментального здоров'я українців. Поточний статус: Попередній уряд на чолі з Юлією Свириденко вже перебуває у відставці. Сама Свириденко отримала пропозицію на нову посаду, проте наразі її не прийняла.

За словами нардепа, фракція проходить без участі президента. Однак, ввечері вже за участі Зеленського буде сформовано пакет з новими міністрами, який завтра буде голосувати парламент.

"Завтра засідання почнеться з призначення премʼєра, і десь до 18:00 парламент буде розглядати і голосувати пакет міністрів", - написала вона.

Нардеп зазначає, що у планах на завтра голосування за премʼєра, склад уряду пакетом та окремо - міністр оборони та міністр закордонних справ.

Наразі відомо, що:

Корецький планує повернути Мінагро, яке може очолити Тарас Висоцький.

Бережна, Шмигаль точно залишаються в Кабміні.

Корецький планує розділити Мінвідновлення на дві частини: Мінінфраструктури та Мінвідновлення, громад та ВПО.

"Основний фокус Корецький планує навести на проходження зими. Передбачає, що наступна зима буде не легшою, ніж попередня. Також зазначає про повну і тотальну підтримку Міністерства оборони. Також планує займатися психічним та ментальним здоровʼям українців", - пише Василевська-Смаглюк про деталі зустрічі з Корецьким.

За інформацією РБК-Україна, зустріч з Корецьким ще триває, вже понад годину. Йому поставили вже понад 20 питань на найрізноманітніші теми. Присутні, за грубими оцінками, дещо більше половини нардепів від СН.

За словами одного депутатів СН, присутнього на засіданні, Корецький "загалом справляє хороше враження".

Оновлено 11:17

Як повідомив глава фракції СН Давид Арахамія, зустріч з Корецьким вже завершилась. Мова йшла про те, якою Корецький бачить роботу Кабінету міністрів та структуру уряду.



"Сергій Корецький має вагомий досвід в корпоративному та державному секторі, добре зарекомендував себе в "Укрнафті", в "Нафтогазі". Минулий опалювальний сезон газ, по факту, був єдиним енергоресурсом, який стабільно постачався споживачам попри атаки на потужності видобутку та зберігання. Вважаємо такий досвід надзвичайно корисним, особливо зараз, коли Україна готується до, ймовірно, найважчої зими в нашій історії", - написав Арахамія в Тelegram.

Оновлення Кабміну

Нагадаємо, про план Зеленського на оновлення Кабміну стало відомо лише в неділю, 12 липня. Однак, вже вчора Рада звільника очільницю Кабміну Юлію Свириденко, а відповідно і весь її уряд пішов у відставку.

Самій Свириденко Зеленський запропонував нову посаду. Ймовірно, мова йде про посла в США, однак сама вже екс-прем'єр станом на вчора таку пропозиція ще не прийняла.

Сергія Корецького (керівник "Нафтогазу") вже у неділю всі опитані джерела РБК-Україна називали основним кандидатом у прем'єри. В ту ж неділю Зеленський покликав його на нараду. Сам Корецький тему з призначенням ніяк не коментував.