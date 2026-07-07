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У Путіна знову погрожують "готовністю застосувати" ядерну зброю

21:55 07.07.2026 Вт
2 хв
У Кремлі назвали "умову" застосування ядерної зброї
aimg Олена Бджола
У Путіна знову погрожують "готовністю застосувати" ядерну зброю Фото: прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков (Getty Images)
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Росія знову згадала про Третю світову війну і ядерну зброю як свої "козирі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю речника голови Кремля Володимир Путіна Дмитра Пєскова журналу Die Weltwoche.

Пєсков заговорив про Третю світову війну та ядерну зброю

Речник Путіна заявив, що Росія готова застосувати ядерну зброю лише в одному випадку - якщо її існуванню буде загроза.

І похвалився, що РФ буцімто досягає своїх цілей на полі бою і без ядерної ескалації

Також він зазначив, що РФ нібито дуже відповідальна, щоб почати Третю світову війну. Проте у всіх конфліктах Росія завжди відповідала на удари.

Інші цинічні заяви речника Путіна

Ще поплічник російського диктатора нахабно дав 4 поради Європі:

  • не вважати РФ загрозою,
  • не ігнорувати її занепокоєнь,
  • не нехтувати нею,
  • скоріше відновити діалог.

Пєсков про війну РФ проти України

Пєсков знову заговорив про "переможну "СВО" в Україні та вимушені військові дії Росії через "загрози Заходу":

  • лінія Києва та Заходу на створення загроз РФ нібито змушує російські сили створювати буферну зону на кордоні;
  • СВО буцімто була вимушеною, після того як Європа та США не стали слухати РФ;
  • Зеленський повинен вивести ЗСУ з регіонів РФ та юридично визнати фактичну ситуацію на землі.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що "СВО" нібито спочатку планувалася як операція, але тепер це вже справжня війна через втручання Заходу.

Пєсков прокоментував ініціативу президента України Володимира Зеленського провести переговори у Костянтинівці на Донеччині. Речник диктатора нахабно заявив, що це місто "перейшло під контроль" окупантів.

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Російська Федерація Пєсков Ядерна зброя
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