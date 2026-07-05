Справжня війна. У Путіна зробили неочікувану заяву про агресію проти України

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Військова агресія Росії проти України вже не є так званою "СВО". Це вже справжня війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речник російського диктатора Дмитра Пєскова, яку цитують російсбкі ЗМІ.

Пєсков заявив, що "СВО" нібито спочатку планувалася як операція, але тепер це вже справжня війна через втручання Заходу "СВО" перетворилася на справжню війну через те, що у конфлікт втягнулися країни Заходу", - сказав він. Речник Кремля також заявив, що далекобійні удари ЗСУ мають "терористичний характер.