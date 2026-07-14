Зеленський попередив про небезпечні кроки Путіна у разі поразки
Російський диктатор Володимир Путін може вдатися до нової ескалації та напасти на інші країни, якщо не досягне своїх цілей у війні проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю BFMTV.
За словами глави держави, якщо Москва не здобуде перемоги в Україні, російський диктатор "стане дуже небезпечним, і не лише для нас".
"Він спробує окупувати інше місце, інших людей і знову вбивати, вбивати людей", - наголосив Зеленський.
Він додав, що країна-агресорка може спробувати втягнути у конфлікт більше країн.
Чи можливе припинення вогню
Коментуючи ймовірність перемир'я, Зеленський зазначив, що припинення вогню можливе, але досягти його зараз надзвичайно складно.
"Нам необхідно покласти край цій війні. І є одна сторона - Росія, - яка цього не хоче. Вони демонструють це лише на словах", - наголосив президент.
Крім того, глава держави назвав Путіна брехуном у питаннях можливого перемир'я. За його словами, главі Кремля потрібна лише перемога.
Нагадаємо, країна-агресорка нещодавно знову згадала про Третю світову війну і ядерну зброю як свої "козирі". Зокрема, речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ готова застосувати ядерну зброю, якщо її існуванню буде загроза.
Нагадаємо, раніше речник глави Кремля заявив, що "СВО" нібито спочатку планувалася як операція, але зараз це вже справжня війна через втручання Заходу.