ua en ru
Вт, 14 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський попередив про небезпечні кроки Путіна у разі поразки

20:26 14.07.2026 Вт
2 хв
За словами президента, російський диктатор "стане дуже небезпечним"
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський попередив про небезпечні кроки Путіна у разі поразки Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російський диктатор Володимир Путін може вдатися до нової ескалації та напасти на інші країни, якщо не досягне своїх цілей у війні проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю BFMTV.

За словами глави держави, якщо Москва не здобуде перемоги в Україні, російський диктатор "стане дуже небезпечним, і не лише для нас".

"Він спробує окупувати інше місце, інших людей і знову вбивати, вбивати людей", - наголосив Зеленський.

Він додав, що країна-агресорка може спробувати втягнути у конфлікт більше країн.

Чи можливе припинення вогню

Коментуючи ймовірність перемир'я, Зеленський зазначив, що припинення вогню можливе, але досягти його зараз надзвичайно складно.

"Нам необхідно покласти край цій війні. І є одна сторона - Росія, - яка цього не хоче. Вони демонструють це лише на словах", - наголосив президент.

Крім того, глава держави назвав Путіна брехуном у питаннях можливого перемир'я. За його словами, главі Кремля потрібна лише перемога.

Нагадаємо, країна-агресорка нещодавно знову згадала про Третю світову війну і ядерну зброю як свої "козирі". Зокрема, речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ готова застосувати ядерну зброю, якщо її існуванню буде загроза.

Нагадаємо, раніше речник глави Кремля заявив, що "СВО" нібито спочатку планувалася як операція, але зараз це вже справжня війна через втручання Заходу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Володимир Путін Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Свириденко звільнили: що далі буде з Кабміном та чи змінять Федорова
Свириденко звільнили: що далі буде з Кабміном та чи змінять Федорова
Аналітика
"Ніхто не має права диктувати нам, кого вважати своїми героями": інтерв’ю з Борисом Тарасюком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна "Ніхто не має права диктувати нам, кого вважати своїми героями": інтерв’ю з Борисом Тарасюком