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У Путина заявили о боевой готовности ядерного флота РФ

14:39 15.07.2026 Ср
2 мин
Интересы Кремля якобы защищаются в разных районах Мирового океана
aimg Валерий Ульяненко
У Путина заявили о боевой готовности ядерного флота РФ Фото: Николай Патрушев (росСМИ)
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Морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности.

Об этом заявил помощник российского диктатора Николай Патрушев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, Военно-морской флот РФ защищает национальные интересы России в разных районах Мирового океана.

Патрушев заявил, что все угрозы, исходящие от вероятных противников, учитываются в планах развития ВМФ. В частности, в Стратегии развития Военно-морского флота до 2050 года и в проекте программы кораблестроения до 2050 года.

Ранее страна-агрессор снова прибегла к ядерной риторике, назвав такое оружие одним из своих главных "козырей". Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва готова применить ядерное оружие, если возникнет угроза существованию РФ.

Кроме того, Песков утверждал, что так называемая "СВО" якобы изначально задумывалась как военная операция, однако из-за, как он заявил, вмешательства Запада превратилась в "настоящую войну".

Между тем президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что в Пекине убеждены: Россия не решится применить ядерное оружие.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что российский диктатор может прибегнуть к дальнейшей эскалации и начать агрессию против других государств, если не достигнет поставленных целей в войне против Украины.

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