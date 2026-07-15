У Путина заявили о боевой готовности ядерного флота РФ

Об этом заявил помощник российского диктатора Николай Патрушев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

По его словам, Военно-морской флот РФ защищает национальные интересы России в разных районах Мирового океана.

Патрушев заявил, что все угрозы, исходящие от вероятных противников, учитываются в планах развития ВМФ. В частности, в Стратегии развития Военно-морского флота до 2050 года и в проекте программы кораблестроения до 2050 года.

Ранее страна-агрессор снова прибегла к ядерной риторике, назвав такое оружие одним из своих главных "козырей". Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва готова применить ядерное оружие, если возникнет угроза существованию РФ.

Кроме того, Песков утверждал, что так называемая "СВО" якобы изначально задумывалась как военная операция, однако из-за, как он заявил, вмешательства Запада превратилась в "настоящую войну".