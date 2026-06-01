Забудьте про "Орєшнік": Буданов назвав реальні загрози з боку РФ

19:48 01.06.2026 Пн
2 хв
"Орєшнік" - лише демонстрація. Яка російська зброя становить реальну загрозу?
Валерій Ульяненко, Уляна Безпалько
Забудьте про "Орєшнік": Буданов назвав реальні загрози з боку РФ Фото: Кирило Буданов (Getty Images)
Російські комплекси "Орєшнік" і "Кедр" є передусім "демонстративним" засобом. Більше проблем для України створює інше озброєння Росії.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на міжнародному форумі "Архітектура безпеки", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"У нас проблема більш насущна - це звичайні, як то кажуть, вже для нас "Іскандери", це комплекси С-400 для наземних ударів, це крилаті ракети повітряного та морського базування, і, на жаль, безпілотні літальні апарати", - розповів керівник ОП.

Буданов наголосив, що цього озброєння у країни-агресорки наразі "абсолютно достатньо".

"Чи може це зламати наш моральний дух? Ну, це ж риторичне питання. Оскільки за всі ці роки не змогли, то і, думаю, що не зможуть", - сказав він.

Що відомо про "Орєшнік"

Нагадаємо, під час комбінованої нічної атаки на Київ 24 травня росіяни застосували "Орєшник". Після удару вдалося зібрати значну кількість уламків, які передали фахівцям для детального аналізу.

Згодом до вивчення фрагментів новітньої російської ракети долучилися й західні фахівці. Зокрема, частину уламків "Орєшника" передали американській розвідці для проведення додаткових досліджень.

У США наголосили, що використання такої ракети стало черговим кроком Кремля до ескалації війни. Водночас цей пуск дав Україні та її союзникам можливість отримати цінні дані про реальні характеристики одного з найсекретніших російських озброєнь.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що в ніч на 24 травня Росія могла запустити не одну, а одразу дві ракети типу "Орєшник".

За даними OSINT-дослідників, друга ракета втратила керування та впала на окупованій території Донеччини. Якщо інформація підтвердиться, це свідчитиме про надзвичайно високий рівень аварійності нової ракети - фактично кожен четвертий запуск може завершуватися провалом.

