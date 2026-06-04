Путин нашел оправдание удару "Орешником" по гаражам в Белой Церкви
Российский диктатор Владимир Путин назвал неожиданную причину удара баллистической ракетой "Орешник" по гаражам в Белой Церкви.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и "Интерфакс".
Путин заявил, что "Орешником" ударили по "сараю" в Украине, чтобы посмотреть, как упали блоки. По его словам, ракетой якобы били туда, где "удобно было посмотреть на результаты".
"Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепления", - отметил он.
Глава Кремля пояснил, что это якобы нужно для будущего применения оружия.
"Мы подобные системы испытывали на полигонах, а "Орешник" не испытывали. Это не боевое применение. У нас вообще на территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения "Орешника", - сказал Путин.
Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины. По информации Воздушных сил, оккупанты применили 90 ракет и 600 беспилотников различных типов, в том числе и ракеты "Орешник".
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что той ночью россияне выпустили две баллистические ракеты "Орешник". Одна из них попала в Белой Церкви, другая - упала на временно оккупированной территории Донецкой области.
Отметим, российская пропаганда приписывала "Орешнику" чрезвычайно высокую разрушительную мощность и способность поражать заглубленные объекты. В то же время результаты исследований ставят такие заявления под сомнение.
Кроме этого, Россия могла перейти к мелкосерийному производству "Орешника", хотя количество таких ракет в ее арсенале пока остается незначительным.