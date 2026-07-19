Влучання в будинки, горить ТРЦ, є постраждалі: всі наслідки атаки на Київ

Уночі 19 липня балістична ракета влучила по Києву. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлового будинку та пожежі.

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Росія атакувала Київ балістичними ракетами;

є двоє постраждалихх, вона госпіталізовані;

у Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок, там пожежа;

у Дніпровському районі горять ТРЦ та автомобілі;

у Деснянському районі дим біля ТЦ, горять авто, є влучання в нежитлове приміщення.

У Шевченківському районі через падіння уламків сталось загоряння в багатоквартирному житловому будинку - там же пошкоджено саму будівлю. На місце прямують екстрені служби, туди ж викликали медиків.

У Дніпровському районі горять торговельний центр та автомобілі, зафіксована пожежа в гуртожитку.

У Деснянському районі, за попередньою інформацією, підіймається дим біля одного з торговельних центрів, за іншою адресою горять автівки, також зафіксоване влучання в нежитлове приміщення.

У Святошинському районі горить приватний житловий будинок.

За попередньою інформацією, у Солом'янському районі зафіксовано влучання в багатоквартирний житловий будинок. Там горить і будівля супермаркету. Екстрені служби прямують на місце.

КМВА закликала мешканців і гостей столиці перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що медики госпіталізували одну постраждалу внаслідок атаки ворога. Трохи згодом з'явилася інформація, що кількість постраждалих зросла до двох.

"У Соломʼянському районі уламки впали поруч із 9-поверхівкою. У будинку повибивало вікна. З другого поверху врятували одну людину", - повідомив мер.