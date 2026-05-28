ua en ru
Чт, 28 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Путін помилився з "Орєшніком": уламки ракети вже вивчає розвідка США

20:07 28.05.2026 Чт
2 хв
Чим використання ракети обернеться для диктатора?
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
Путін помилився з "Орєшніком": уламки ракети вже вивчає розвідка США Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Використання "Орєшніка" для ударів по Україні принесе російському диктатору Володимиру Путіну результат, протилежний тому, якого він хоче досягти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це член Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, конгресмен Джим Хаймс заявив на брифінгу в Києві.

Читайте також: У Лукашенка доклали руку до "Орєшніка", який РФ запустила по Україні

"Використання ракети, здатної нести ядерну зброю, очевидно, є само по собі формою ескалації. Але українців це не лише не залякає, але й уламки цієї ракети зараз перебувають у їхньому та нашому розпорядженні", - сказав він.

Конгресмен додав, що це буде використано як українцями, так і Заходом, щоб зрозуміти можливості російської ракети.

"Тому я вважаю, що, як і багато інших кроків, які зробив Володимир Путін, це принесе результат, протилежний тому, чого він намагається досягти", - наголосив Хаймс.

Нагадаємо, раніше вже виникало питання щодо того, чи є в "Орєшнику" іноземні компоненти. Уповноважений президента Владислав Власюк допускав, що у цій ракеті, на відміну від інших, можуть бути відсутні деталі іноземного виробництва.

Зазначимо, український лідер Володимир Зеленський розповів, що в ніч на 24 травня росіяни застосували дві балістичні ракети "Орєшнік". Одна з них поцілила у Київську область, а друга впала на тимчасово окупованій територіях Донеччини.

РБК-Україна також писало, що російська пропаганда стверджувала, що "Орєшнік" нібито має колосальну руйнівну силу та може вражати заглиблені об’єкти. Однак результати досліджень свідчать про протилежне.

Крім того, країна-агресорка могла розпочати малосерійне виробництво "Орєшніка". Проте загальна кількість цієї зброї в російському арсеналі залишається мінімальною.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні Ракета Орєшнік
Новини
Путін помилився з "Орєшніком": уламки ракети вже вивчає розвідка США
Путін помилився з "Орєшніком": уламки ракети вже вивчає розвідка США
Аналітика
Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни