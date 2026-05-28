Путин ошибся с "Орешником": обломки ракеты уже изучает разведка США

Использование "Орешника" для ударов по Украине принесет российскому диктатору Владимиру Путину результат, противоположный тому, которого он хочет достичь.

Как сообщает РБК-Украина , об этом член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, конгрессмен Джим Хаймс заявил на брифинге в Киеве.

"Использование ракеты, способной нести ядерное оружие, очевидно, является само по себе формой эскалации. Но украинцев это не только не запугает, но и обломки этой ракеты сейчас находятся в их и нашем распоряжении", - сказал он.

Конгрессмен добавил, что это будет использовано как украинцами, так и Западом, чтобы понять возможности российской ракеты.

"Поэтому я считаю, что, как и многие другие шаги, которые сделал Владимир Путин, это принесет результат, противоположный тому, чего он пытается достичь", - подчеркнул Хаймс.

Напомним, ранее уже возникал вопрос о том, есть ли в "Орешнике" иностранные компоненты. Уполномоченный президента Владислав Власюк допускал, что в этой ракете, в отличие от других, могут отсутствовать детали иностранного производства.

Отметим, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что в ночь на 24 мая россияне применили две баллистические ракеты "Орешник". Одна из них попала в Киевскую область, а вторая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.