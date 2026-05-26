Чи можуть бути в "Орєшнику" західні деталі? Думка Власюка

Уповноважений президента Владислав Власюк розкрив несподівані деталі щодо атаки окупантів РФ 24 травня з використанням "Орєшника". Чиновник торкнувся питання технічної частини цієї ракети та окреслив наслідки її удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Власюк зазначив, що в цій моделі озброєння, ймовірно, взагалі немає іноземних запчастин. Це суттєво відрізняє "Орєшнік" від інших засобів нападу РФ. У крилатих ракетах та безпілотниках типу "Шахед" фахівці стабільно знаходять західну мікроелектроніку, а тут ситуація інша.

Для перевірки теорії про повне російське виробництво залучили профільних експертів. Вони детально вивчають кожен знайдений фрагмент. Відсутність імпортних компонентів може свідчити про намагання Кремля створити повністю закритий цикл виробництва окремих типів ракет.

Куди влучив "Орєшнік" та результати експертизи

Атака 24 травня стала вже третім випадком застосування цієї ракети проти України. Цього разу українські фахівці змогли зібрати набагато більше речових доказів. Велика кількість залишків дозволяє провести максимально точну експертизу та зрозуміти технологічні можливості ворога.

Фахівці знайшли 95% усіх доступних залишків на відкритій місцевості. Основна частина уламків впала безпосередньо в полі, а незначна частина конструкції пошкодила приватні будівлі.

"95% всього, що було доступно в плані залишків, було в полі. Ну, і трошечки прилетіло в декілька гаражів", - зазначив Власюк.

Якщо в ракеті дійсно немає західних чіпів, це означає, що Росія використовує старіші технології або власні напрацювання. Проте в інших типах озброєння, які РФ застосовувала тієї ж ночі, іноземні деталі залишаються.

Власюк підкреслив, що крилаті ракети та дрони-камікадзе все ще критично залежать від поставок із третіх країн. Робота над перекриттям каналів постачання мікросхем для Шахедів триває. Фахівці продовжують ідентифікувати кожну деталь, щоб посилити санкційний тиск на російський ВПК.