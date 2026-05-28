У Лукашенка доклали руку до "Орєшніка", який РФ запустила по Україні

Компоненти "Орєшніка", яким Росія вдарила по Україні 24 травня, виготовлені на заводі у Білорусі. Послам ЄС показали начинку нової російської ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента України.

Що показали послам

У Києві відбулася зустріч з послами європейських країн. На ній були присутні заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, представники Служби безпеки та Офісу Генерального прокурора.

Послам продемонстрували реальні деталі з ракет і дронів, якими в ніч на 24 травня Росія атакувала Україну. Зокрема показали фрагменти "Цирконів", "Калібрів", Х-101 та дронів "Герань-2".

У цих видах зброї знайшли компоненти з Швейцарії, Німеччини, США, Великої Британії, Японії, Китаю та інших країн - деякі виготовлені цього року.

Окремо послам показали плати з "Орєшніка". Там - інша картина.

Білоруський слід в "Орєшнику"

Плати з "Орєшніка" містять виключно російські й білоруські компоненти, виготовлені впродовж 2004-2014 років. Частину з них зроблено на мінському заводі "Інтеграл" - це мікрочипи й плати для крилатих ракет та "Орєшніка".

Власюк наголосив: Білорусь досі має доступ до іноземної електроніки, і цей канал треба перекрити.

Владислав Власюк закликав зупинити постачання деталей до Росії.

"Нам потрібно зосередитися та справді зупинити постачання деталей, що надходять до Росії. Це стане значним ударом по потужностях російського оборонного виробництва", - сказав він.

Павло Паліса звернувся до дипломатів із закликом посилити вже чинні санкційні обмеження та прискорити роботу над новими пакетами.

"Вам відомо, що Росія заявляє, що вони готові запускати більше ракет для ураження об'єктів в Україні, особливо в Києві. Всі бачили результати", - сказав він.

Паліса зазначив, що йдеться не про "центри прийняття рішень", як цинічно заявляють у Москві, а про удари по цивільних.

"Вони не здатні завдавати таких ударів самостійно, без допомоги чи промислової бази з інших країн", - наголосив він.